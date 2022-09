Unglaubliches Comeback - SPG Pregarten fügt SV Micheldorf nach 0:2-Pausenrückstand erste Saisonpleite zu

Details Donnerstag, 01. September 2022 22:20

Als eines von nur noch zwei ungeschlagenen Teams der Oberösterreich-Liga ging der SV Grün-Weiß Micheldorf am heutigen Abend in das Aufeinandertreffen mit der SPG Algenmax Pregarten. Die Zauner-Elf sammelte nicht nur bereits fleißig Punkte, sondern beim letztwöchigen 8:0-Kantersieg gegen den FC Wels auch nochmal mächtig Selbstvertrauen. Man unterstrich dabei das Vorhaben, in der diesjährigen Spielzeit überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben zu wollen. Am heutigen Abend ging anfangs erwähnte Serie allerdings krachend zu Ende, die Grün-Weißen gaben eine 2:0-Führung noch aus der Hand und mussten sich erstmals in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Gäste zur Pause auf Siegeskurs

Dabei lief für die Truppe von Übungsleiter Hubert Zauner insbesondere in der ersten Halbzeit alles nach Plan. Den Grundstein für einen durchwegs stabilen sowie souveränen Durchgang legte man dabei bereits in Minute drei – Kevin Brandstätter, Sommer-Neuzugang von Vorwärts-Steyr, stellte nach 180 Sekunden all seine technische Qualität unter Beweis und verwandelte einen Freistoß direkt – 1:0. Eben jener Treffer verschaffte den ohnehin mutig auftretenden Gästen zusätzliche Sicherheit im eigenen Spiel, welche den Hausherren sichtlich zu schaffen machte. Nur selten gelang es der Gradascevic-Elf, aus dem Defensiv-Verbund in den Angriff umzuschalten und für eigene Offensivaktionen zu sorgen. Einen Treffer am nächsten war Orhan Vojic in Minute 37, der Stürmer traf bei seinem Abschluss jedoch nur den Pfosten. Besser, weil schlichtweg präziser machte es dann kurz vor der Pause Trojan Maloku auf der anderen Seite – der Mittelfeldmann schoss überlegt zur komfortablen 2:0-Pausenführung ein.

Pregarten dreht Partie furios

Wer die Hausherren in dieser Partie schon abgeschrieben hatte, sollte von den Mühlviertlern umgehend nach dem Seitenwechsel eines Besseren belehrt werden – es dauerte keine vier Minuten, da stach der eben zur Pause eingewechselte Michael Hackl energiegeladen über die rechte Seite vor, brachte das runde Leder gekonnt zur Mitte, wo Orhan Vojic überlegt zum Anschlusstreffer einnetzte. Damit noch lange nicht genug: Nur kurz darauf war es erneut Vojic, der, ideal in Szene gesetzt, eiskalt vor dem Gehäuse blieb und kurzerhand den Ausgangszustand wiederherstellte – ein absolut furioser Beginn der Gastgeber in Durchgang zwei. Auch das Remis sollte den nun Lunte riechenden Hausherren nicht genügen, man ging weiter voll auf Angriff – durchaus ein waghalsiges Vorgehen, strahlten doch auch die Grün-Weißen, trotz des brutalen Doppelschlags des Kontrahenten, stetige Gefahr aus. Letztlich sollte sich jedoch jegliches Risiko bezahlt machen, das Spiel endgültig komplett gedreht und damit für gewaltige Fragezeichen bei der Zauner-Truppe gesorgt werden. Markus Blutsch verwertete einen Freistoß direkt in die Maschen und realisierte damit, weil auch eine Antwort der Gäste in der Schlussphase ausgblieb, die erste Pleite der Grün-Weißen in dieser Spielzeit.

Stimme zum Spiel

Thomas Posch (Sportlicher Leiter SPG Algenmax Pregarten):

„Die erste Halbzeit hat definitiv nicht unseren Vorstellungen entsprochen. Mit dem 2:0 hatte man das Gefühl, dass uns das Spiel endgültig aus den Händen geglitten war. Doch wie die Mannschaft aus der Kabine kam, war sensationell. Man hat bei jedem gespürt, dass er den Sieg will und noch daran glaubt. Am Ende war der Erfolg vielleicht auch gar nicht so unverdient.“

Die Besten: Sebastian Schröger (ZM), Michael Andreas Hackl (ST)