Nächstes Debakel! FC Wels geht gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen mit 0:8 baden

Düster ziehen die Wolken zurzeit über den Regionalliga-Absteiger FC Wels, der neben internen Problemen auch in der Oberösterreich-Liga zuletzt nicht mehr an die passablen Leistungen des Saisonstarts anschließen kann – seit fünf Partien wartet man auf einen Sieg. Dementsprechend groß sind nun die Hoffnungen auf Neo-Coach Yahya Genc, der fortan die Truppe vorerst bis zur Winterpause betreuen wird. Die erste Aufgabe des Übungsleiters könnte mit der SPG SV Wallern/St. Marienkirchen kaum schwieriger, ja anspruchsvoller und herausfordernder sein. Zuletzt setzte es allerdings für den Titelkandidaten zwei Pleiten am Stück. Die Antwort auf eben diese Rückschläge hätte aber beeindruckender nicht sein können, die Messestädter wurden mit 8:0 vom Platz gejagt.

Knappe Pausenführung der Gäste

Bereits von Beginn an machten die Trattnachtaler schnell einmal klar, dass man mit großen Ambitionen nach Wels gekommen war und die jüngsten Negativerlebnisse umgehend vergessen machen wollte. Man agierte sogleich mit gehörig Tempo, verstand es, sich zielstrebig sowie präzise ins letzte Drittel zu kombinieren und damit kurzerhand für ein klares Chancenplus zu sorgen – einzig ein Treffer ließ noch auf sich warten – vorerst. Ebenjener Umstand änderte sich schließlich wenige Minuten vor der Halbzeit, als Felix Huspek nach Steinmayr-Flanke wuchtig per Kopf zur, so ehrlich muss man sein, absolut verdienten und überfälligen Führung einnickte. Der FC Wels hatte zuvor enorme Probleme selbst Akzente gegen stark aufspielende Haidacher-Schützlinge zu setzen und musste weitestgehend mit der Statistenrolle vorliebnehmen.

Haidacher-Elf schraubt Ergebnis in galaktische Höhen

So viel vorweg: Was die Trattnachtaler in Durchgang zwei auf den Rasen zauberten, war nicht nur meistertauglich, sondern sucht in Oberösterreichs höchster Amateurspielklasse wohl zumeist seines Gleichen. Man überrannte einen nun absolut desillusionierten Kontrahenten mit einer brutalen Offensivpower, schenkte dem Absteiger aus der Regionalliga gleich weitere sieben Buden ein und sorgte damit für den zweithöchsten Saisonsieg. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff eröffnete der Gast in Person von Oliver Affenzeller nach Misic-Assist den Torreigen, um dann den Hausherren nach einer guten Stunde den endgültigen K.O.-Schlag zu verpassen. Philipp Huspek, Dejan Misic per Doppelpack inklusive direkt verwandeltem Freistoß und abermals Affenzeller machten kurzerhand das halbe Dutzend voll. Das Spiel längst entschieden, der Torhunger der Trattnachtaler jedoch weiter nicht gestillt. In Minute 78 markierte auch Felix Huspek seinen zweiten Treffer an diesem absolut denkwürdigen Nachmittag. Der Schlusspunkt gebührte letztlich dem eingewechselten Julian Peherstorfer, der per Abstauber den 8:0-Endstand fixierte.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir wollten heute unbedingt gewinnen und die letzten beiden Niederlagen am Stück vergessen machen. Zudem sollte heute hinten die Null stehen. Das ist uns beides gelungen. Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

Die Besten: Felix Huspek (IV), Oliver Pollak (ZM), Oliver Affenzeller (ST)