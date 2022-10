SV Bad Ischl nimmt auch in der Fremde Fahrt auf – Wichtiger Auswärtsdreier bei der Union Ostermiething

Details Samstag, 15. Oktober 2022 19:14

Nach zuletzt zwei vollen Erfolgen am Stück war der Neuling der Oberösterreich-Liga Union Stampfl-Bau Ostermiething mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen und gleichsam als leichter Favorit ins Kräftemessen mit dem SV Zebau-Bad Ischl gegangen. Schlussendlich setzte sich aber die traditionell heimstarke Bögl-Elf durch, welche heute den Beweis antrat, dass man auch in der Fremde für Furore sorgen kann. Durch den zweiten Dreier in Folge schob sich die Zebau-Elf zudem auf Zwischenrang zehn vor.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Vor rund 320 Zuschauern tat sich der amtierende Meister der Landesliga West brutal schwer, ins Match zu finden. Durch regelmäßige Ballverluste in der Vorwärtsbewegung begünstigte man die Angriffsbemühungen der Gäste, die in Umschaltmomenten die unbestrittene offensive Qualität geschickt auszuspielen wussten. Die frühe Führung des SV Bad Ischl ein Produkt beschriebenen Umstands: Mario Petter vollendete einen Konter perfekt zum 0:1 aus spitzem Winkel (3.). Nach rund 20 Minuten fanden die Heimischen besser in die Partie, mussten aber kurz vor dem Halbzeitpfiff den zweiten Dämpfer an diesem Nachmittag einstecken. Filip Halgos, einer der besten Freistoßschützen der gesamten Liga, versenkte einen ruhenden Ball auf spektakuläre Art und Weise direkt zum 0:2 (42.). Es ist eben seine Kernkompetenz.

Gastgeber kann angerichteten Schaden nicht mehr reparieren

Nach dem Seitenwechsel war die Union Ostermiething das aktivere Team gegen einen Kontrahenten, der angesichts der Führung nun den Fokus auf eine stabile Defensive legte und weiterhin enorme Gefahr im Umschaltspiel ausstrahlte. In der 66. Minute gelang den Heimischen der Anschlusstreffer durch Muhamed Subasic, der nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war. Nur Augenblicke später fast der zwischenzeitliche Ausgleich: Der nun auffällig agierende Eyüp Erdogan, erst in der Halbzeitpause eingewechselt, hatte Pech, als er das Leder an die Unterkante der Latte knallte. Jetzt wurde es hektisch, ja wild: Nachdem Routinier Rudolf Durkovic nach Vorlage von Petter aus einem Konter auf 1:3 für den SV Bad Ischl gestellt hatte (70.), scheiterte Erdogan abermals am Aluminium, als er einen Kopfball an die Stange setzte. In einer mitreißenden Phase des Kräftemessens verkürzte Erdogan per Kopf auf 2:3 nach einer sehenswerten Einzelaktion von Teamkollege Julien-Lee Richter (76.). Die Union Ostermiething versuchte in der Folge, den Druck weiter aufrechtzuerhalten, richtig zwingend wurde man im vordersten Drittel aber nicht mehr.

Stimmen zum Spiel:

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Beim Freistoß war das Foul strittig. Zudem wurde der Standard drei Meter weiter innen ausgeführt. Wir haben die Partie aufgrund der ersten 20 Minuten verschenkt gegen eine Mannschaft, die nicht richtig gut war. Wir haben den Gegner stark gemacht.“

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„In den vergangenen Wochen hatten wir oft Pech. Heute hatten wir vielleicht das notwendige Glück. Wir wurden für unseren Fleiß belohnt. Wir haben ein Tor mehr als der Gegner geschossen. Also war der Sieg auch verdient. Wichtig ist, dass wir uns nun eine gewisse Stabilität angeeignet haben. Das merkt man.“

Die Besten: Michael Ebner (ZDMF), Mario Petter (ST)