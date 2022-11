Nächste Gala-Vorstellung des SV Grün-Weiß Micheldorf – deutlicher Auswärtssieg gegen den SV Bad Ischl

Details Samstag, 05. November 2022 17:50

Der SV Grün-Weiß Micheldorf macht in dieser Saison der Oberösterreich-Liga einfach Spaß. Matches mit Beteiligung der Kremstaler garantieren regelmäßig Spektakel – was vorrangig an der so gut aufgelegten wie nahezu perfekt harmonierenden Offensive liegt. Heute spielte man sich gegen einen in diesen Wochen gebeutelten SV Zebau Bad Ischl, der zusehends in alte Muster zurückfiel, ein weiteres Mal in einen Rausch. Schlussendlich stand ein 5:0 auf der Anzeigetafel. Es war der dritte volle Erfolg des Ligadinos in Serie. Volltreffer dabei: 15.

Komfortable Pausenführung für die Gäste

Der SV Bad Ischl war heute mit einem Spielverlauf konfrontiert, der sich in diesen Tagen zu häufen scheint. Man war zwar gut im Match, begegnete dem Gegner phasenweise auf Augenhöhe, verpasste es aber (erste gute Chance von Mario Petter), für Zählbares zu sorgen. Wenn dann ein zu luftiges, zu sorgloses Verteidigen und ein damit einhergehendes Zurückfallen in alte Muster dazukommt, kann man gegen einen derartig formstarken Kontrahenten schon einmal unter die Räder kommen. So auch heute: Der SV Grün-Weiß Micheldorf brauchte in Hälfte eins nur zehn Minuten, um gleich drei Mal zuzuschlagen und umgehend für klare Verhältnisse zu sorgen. In der 26. Minute stellte David Klausriegler mit einem Schuss ins lange Eck auf 0:1. Nachdem Micheldorf-Kapitän Daniel Sehr nach Vorlage von Luca Mayr-Fälten auf 0:2 erhöht hatte (34.), schockte Klausriegler die Zebau-Elf ein drittes Mal an diesem Nachmittag (36.). Aufmerksamer Assistgeber: abermals Luca Mayr-Fälten.

Robin Mayr-Fälten dreht auf

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel die wohl beste Phase der Heimischen: Mit dem Mut der Verzweiflung ausgestattet, erhöhte eine nun offensiver ausgerichtete Bögl-Elf den Druck und fand sofort gute Chancen vor. Der herausragende Akteur in den Reihen des Gastgebers Rudolf Durkovic beschäftigte in diesen Minuten die Defensive der Micheldorfer, für den ersehnten Treffer, der den Beginn einer Aufholjagd darstellen sollte, reichte es aber nicht. Der SV Bad Ischl hatte mittlerweile großes Risiko genommen. Man war weit aufgerückt – ein Umstand, der selbstredend Räume für die Zauner-Truppe im Umschaltspiel bot. In Minute 72 war exakt jene Tendenz ersichtlich: Nach einem Ballgewinn von Micheldorfs Kevin Brandstätter hatte der Mittelfeldakteur das Auge für Robin Mayr-Fälten, der sich mit einer unwiderstehlichen Tiefbewegung den nötigen Platz verschaffte, um zum 0:4 einzuschießen – die endgültige Entscheidung. 14 Minuten später schnürte der treffsicherste Micheldorf-Akteur in dieser Saison einen Doppelpack. Der Sommerneuzugang markierte nach einer Flanke des eingewechselten Maximilian Rotschopf mit seinem blonden Schopf den 0:5-Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Josef Bögl (Trainer SV Bad Ischl):

„Wir sind schwer enttäuscht. Wir haben wieder einmal viele Tore bekommen. Das wollten wir eigentlich abstellen. Wir wollten hier etwas holen. Das ist uns nicht gelungen.“

Hubert Zauner (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Ich bin natürlich zufrieden, wenn man in Bad Ischl mit 5:0 gewinnt. Es war der dritte Sieg in Folge. Jetzt hoffe ich, dass wir auch gegen Edelweiss anschreiben können. Dann war es eine super Hinrunde.“

Die Besten: Emrah Krizevac (IV), Georg Offenthaler (TW), Daniel Sehr (LMF)

Fotocredit: Helmut Dietmaier