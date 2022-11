Union Edelweiss bleibt auswärts ungeschlagen - Remis zum Hinrunden-Abschluss gegen SV Micheldorf

Details Samstag, 12. November 2022 19:50

Kurzerhand im Keim erstickt wurden die Hoffnungen der Union Edelweiss Linz auf den Herbstmeistertitel, als man im Nachtragsspiel unter der Woche gegen Pregarten den Kürzeren zog. Abgesehen davon kann man bei den Landeshauptstädtern aber auf eine absolut starke Hinrunde in der Oberösterreich-Liga zurückblicken – zudem ist man als einziges Team noch auswärts unbesiegt. Die bevorstehende Aufgabe, um mit ebenjener eindrucksvollen Serie auch in die Winterpause zu gehen, hatte es jedoch in sich: Man gastierte beim formstarken SV Grün-Weiß Micheldorf, der die letzten drei Partien allesamt gewann und dabei mit einer brutalen Offensive überzeugte. Der Zauner-Elf boten die Linzer am heutigen Abend jedoch bärenstark Paroli, eroberten einen Punkt und prolongierten damit zuvor erwähnten Lauf.

Linzer-Rumpfkader hält wacker dagegen

Dabei waren die Riepl-Schützlinge massiv angeschlagen bzw. dezimiert ins Kremstal gereist – gleich sechs gestandene Stammkräfte fielen aufgrund von Sperren oder Verletzungen aus. Umso größer damit die Chance für viele, die sich heute ergebende Möglichkeit zu nutzen und sich mit einer guten Leistung für höhere Aufgaben im Frühjahr zu empfehlen – Paradebeispiel hierfür: der gerade einmal 17-jährige David Tanev, der an diesem Nachmittag sein Startelf-Debüt in der Oberösterreich-Liga feierte und sogleich groß aufspielen sollte. Zwar waren Großchancen vor allem in Durchgang eins Mangelware, dennoch merkte man beiden Mannschaften den unbedingten Willen sowie die nötige Einsatzbereitschaft sichtlich an. Beidseits war man darauf bedacht, spielerisch vor das gegnerische Tor zu gelangen, was jedoch zumeist nicht wirklich gelang. Mehr als die eine oder andere Halbchance bzw. Standardsituation standen nach den ersten 45 Minuten nicht zu Buche.

SV Micheldorf sichert sich trotz langer Überzahl Remis erst spät

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Anzahl an nennenswerten Highlights überschaubar – erst nach einer guten Stunde sorgte Kenan Ramic für den ersten Aufreger der zweiten Halbzeit. Der Torjäger sah nach Kritik und Foulspiel zwei Mal den gelben Karton und flog damit vorzeitig vom Platz – Marke „unnötig“. Die Gäste agierten damit die verbleibenden dreißig Minuten in Unterzahl, ließen sich jedoch auch von diesem Umstand keineswegs beirren, blieben defensiv enorm kompakt und sorgten immer wieder für gezielte Gegenstöße in der Offensive. So auch in Minute 82: Bei einem Vorstoß über die rechte Seite wurde der mitaufgezogene Florian Sprinzing ideal in Szene gesetzt, der sich aus rund 18 Metern ein Herz nahm und präzise zur Führung einschoss. So leicht gaben sich die Hausherren, die davor bereits kontinuierlich den Druck erhöht hatten, keineswegs zufrieden und investierten nun Mann und Maus in die Abteilung Attacke – ein Aufwand, der schließlich noch belohnt wurde. Es lief die 90. Minute, als das runde Leder über Umwege zu Luca Mayr-Fälten kam, der nicht lang fackelte und die Kugel im Gehäuse unterbrachte – 1:1 zum Jahresabschluss.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss Linz):

„Wir sind heute praktisch mit dem letzten Aufgebot nach Micheldorf gekommen, haben das aber, insbesondere in der Defensive, richtig stark gemacht und kaum Chancen des Gegners zugelassen. Am Ende können, denke ich, beide Mannschaften mit dem Punkt gut leben.“

Die Besten:

SV Micheldorf: Luca Mayr-Fälten (ST)

Union Edelweiss: Rudolf Naderer (LV), David Tanev (RMF)