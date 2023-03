ASKÖ Oedt fährt gegen SPG Friedburg/Pöndorf Pflichtsieg zum Auftakt ein

Details Samstag, 04. März 2023 17:53

Als wohl haushoher Favorit auf den Titel empfing am heutigen Nachmittag die ASKÖ Oedt zum Frühjahrs-Auftakt auf eigener Anlage die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Nicht zuletzt wegen spektakulären Transfers in der Wintertransferperiode – unter anderem mit den Ex-Profis Philipp Schobesberger und Michael Lercher – wäre alles andere als der Gewinn der Oberösterreich-Liga für die Schatas-Truppe wohl eine herbe Enttäuschung. Beim heutigen Konkurrenten aus dem Salzburger Grenzgebiet schwingt nach dem Herbstdurchgang mit Franz Aigner ein neues Gesicht das Zepter an der Seitenlinie. Auf den ersten Erfolg als Chef-Trainer muss sich dieser allerdings nun vorerst noch gedulden, setzte es beim Herbstmeister schlussendlich eine knappe 2:1-Pleite.

Überraschende Pausenführung der Gäste

Wie auch wohl bei den meisten anderen Unterhausvereinen präsentierte sich der Rasen auf der Sportanlage der ASKÖ Oedt nicht in seinem besten Zustand. Für den Gastgeber nicht gerade günstige Voraussetzungen, lässt sich das gewohnt technisch versierte Spiel der Schatas-Elf auf holprigem Untergrund doch nur schwierig in die Tat umsetzen. Dementsprechend groß waren auch die Probleme beim Tabellenführer in Halbzeit eins, in der man sich insbesondere spielerisch schwertat, zu konkreten Torchancen zu kommen. Einem Treffer am nächsten war dabei noch Florian Fellinger, seinen Kopfball setzte der Rückhalt der Trauner allerdings über das Gehäuse. Besser, weil präziser machte es dann Sekunden vor der Pause der Kontrahent, der bisweilen tapfer dagegenhielt und das Spiel weitestgehend ausgeglichen gestalten konnte: Mario Leitner stach nach einem Corner zu und besorgte die zweifelsohne überraschende Führung der Gäste (45.).

Oedt erfüllt Pflicht

Was die spielerischen Highlights angeht, sollte auch der zweite Durchgang nicht wirklich eine Steigerung erzielen. Es blieb eine weitegehend zweikampfbetonte Partie, die sich zum Großteil im Mittelfeld abspielte und mit echten Torchancen so richtig geizte. Mit Hinblick auf die bis dato doch unter den Erwartungen gebliebenen Gastgeber schraubten diese doch nun zumindest die Entschlossenheit im letzten Drittel um einige Gänge nach oben und kamen nach einer guten Stunde zum nicht unverdienten Ausgleich: Nach einem Eckball-Double behauptete sich diesmal Florian Fellinger souverän und traf gekonnt zum 1:1 – zuvor war noch Nenad Vidackovic am herausragend reagierenden Stefan Huber gescheitert. Der Gastgeber schien nun, zumindest für heutige Verhältnisse, ein wenig Fahrt aufzunehmen und drehte die Begegnung binnen zehn Minuten kurzerhand komplett: Nach einer mustergültigen Seitenverlagerung von Manuel Schmidl traf der eingewechselte Alexander Peter präzise ins lange Eck zur Führung. Wirklich in Gefahr sollte diese Führung am heutigen Nachmittag nicht mehr geraten, blieb es doch auch in der Schlussphase eine Partie, in der nennenswerte Torchancen eine wahre Rarität darstellten.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Der Untergrund war heute echt nicht leicht zu bespielen. Wir hatten zwar spielerisch mehr von der Partie, konnten dieses Übergewicht aber nicht in Torchancen ummünzen. Angesichts der Spielanteile geht der Sieg aber in Ordnung.“

Die Besten: Filip Breskic (RV), Matej Vulic (ZDM)

