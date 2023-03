Derbysieg: SPG Pregarten schlägt DSG Union Perg zum Rückrunden-Auftakt

Details Samstag, 04. März 2023 17:30

Wie schnell und drastisch der Fußball zur Nebensache werden kann, musste die SPG Algenmax Pregarten im Winter an eigener Haut erfahren, als Markus Blutsch – Führungsfigur und absolute Stütze im Team – mit einer Krebs-Diagnose konfrontiert wurde. Ein Umstand, der durch weitere verletzungsbedingte Ausfälle in den vergangenen Wochen dafür sorgte, dass die Winter-Vorbereitung selbstredend alles andere als glatt verlief. Am heutigen Samstag empfing man jedenfalls zum Frühjahrsauftakt der Oberösterreich-Liga die DSG Union HABAU Perg zum Mühlviertel-Derby und bewies sogleich, dass man sich trotz der erschütternden Ereignisse rund um den Verein so gar nicht aus dem Konzept bringen lässt: Man feierte einen 3:1-Erfolg zum Auftakt!

Horrorstart für Hausherren

Vor einer beeindruckenden Kulisse, 650 Zuseher mitumfassend, begann die Partie mit einem Szenario, wie man es sich aus Sicht des Gastgebers wohl so gar nicht gewünscht bzw. erhofft hatte: Nach nicht einmal sechzig Sekunden unterlief den Hausherren ein folgenschwerer Ballverlust, von welchem der bereits hellwache Cem Aygün geistesgegenwärtig profitierte und die darauf entstandene Unordnung problemlos zur frühen Führung ummünzen konnte. Schockstarre im Lager der SPG Pregarten, die in den folgenden Minuten sichtlich mit dem frühen Rückschlag zu kämpfen hatte – bis zur 30. Minute verbuchte die Gradascevic-Elf keine nennenswerte Offensivaktion. Ein Umstand, der sich schließlich kurz vor dem Gang in die Kabinen ändern sollte: Nach einem Angriff wurde Michael Hackl regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht, den darauffolgenden Elfmeter ließ sich Matthias Haider nicht entgehen und verwandelte eiskalt zum Ausgleich. Psychologisch extrem wichtig.

Pregarten wie ausgewechselt – Partie gedreht

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren den Elan, den der Treffer vor der Halbzeit spürbar ausgelöst hatte, nahtlos mit und drehten nach nicht einmal fünf Minuten so richtig auf. Zunächst versenkte Lukas Denk die Kugel im Gehäuse der Gäste (50.), ehe in Minute 55 Max Freinschlag einen wunderschön sowie schnörkellos vorgetragenen Angriff gekonnt abschloss und somit kurzerhand eine durchwegs komfortable Führung der SPG Pregarten sicherstellte. Das Momentum lag nun klar aufseiten der Gradascevic-Elf, die im Anschluss auch kaum mehr Mühen hatte, den Vorsprung zu verwalten. Viel mehr hatte man selbst, beispielsweise durch Grüner oder Schröger, die Möglichkeit, weitere Treffer nachzulegen. Zudem fanden auch die Gäste nach dem Rückstand nicht mehr wieder in einen wirklichen Spielfluss und blieben dahingehend vor allem offensiv einiges schuldig. Für die SPG Pregarten hingegen war es letztlich ein gelungener Auftakt, von dem man spätestens nach sechzig Sekunden am heutigen Nachmittag sicherlich nicht zu träumen wagte.

Stimme zum Spiel

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Das war dann heute doch sehr enttäuschend. Wir haben uns für das Derby viel vorgenommen, sind super reingekommen und müssen nach der ersten Halbzeit zumindest mit 2:0 führen. Mit dem Elfmeter kurz vor der Pause haben wir Pregarten dann neue Motivation gegeben und schlussendlich auch nicht unverdient verloren. Da gilt es jetzt schleunigst einiges aufzuarbeiten.“

Der Beste (SPG Pregarten): Matthias Haider (ZDM)

