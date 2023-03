Beeindruckend! SPG Wallern/St. Marienkirchen zerlegt Union Mondsee mit 6:0

Details Freitag, 10. März 2023 22:47

Es war ein fulminanter Start, den die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen am vergangenen Wochenende hingelegt hat, als man den so heimstarken ASK St. Valentin deutlich mit 3:0 in die Schranken wies und damit gleichsam die hochgesetzten Ambitionen für die verbleibende Spielzeit in der Oberösterreich-Liga unterstrich. Nun folgte die erste Partie im Trattnachtal im Jahr 2023, bei der die Haidacher-Elf die Union Raiffeisen Mondsee zum Duell bat. Für die Mamoser-Truppe war es zugleich der Auftakt in die Rückrunde, war man aufgrund unbespielbarer Platzverhältnisse doch in der 16. Runde zum Zusehen verdammt. Schlimmer hätte das Pflichtspieljahr für die Mondseer jedoch kaum beginnen können – mit einer 6:0-Packung wurde man wieder nach Hause geschickt.

Doppelschlag vor der Pause bringt Gastgeber auf die Siegerstraße

Aber alles der Reihe nach: Den weitaus fulminanteren und auch besseren Start fanden die Gäste vor, die gleich in den Anfangsminuten gleich mehrfach bestechende Torchancen vorfanden, dabei allerdings an einem heute ungemein stark aufgelegten Daniel Zach im Gehäuse der Trattnachtaler scheiterten. Praktisch im Gegenzug erledigten die Hausherren ihre Aufgaben besser, weil schlichtweg präziser: In Minute 7 schob Oliver Affenzeller nach idealem Steckpass überlegt zur Führung ein. Im Anschluss ereignete sich eine durchaus kampfbetonte Partie, in der die Gäste den frühen Rückschlag gut verkraftet zu haben schienen und sich mit dem starken Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe lieferten. Was an diesem Abend jedoch zweifelsohne den Unterschied machte, war nicht nur die Effizienz der Haidacher-Truppe, sondern auch deren Geschick, jeweils zu einem optimalen Zeitpunkt im Spielverlauf den Ball im Gehäuse zu versenken. So erhöhte man wenige Augenblicke vor der Halbzeit, ohnehin als psychologisch immens kritische Phase bekannt, binnen weniger Minuten auf 3:0. Abermals Affenzeller nach Dieplinger-Stanglpass sowie Lorenz Mayrhuber nach einer überragenden Einzelleistung samt Schuss ins Kreuzeck verpassten dem Gegner einen doppelten Nackenschlag zum Gang in die Kabinen.

Wallern macht halbes Dutzend voll

Weil auch nach der Pause ein konsequentes Aufbäumen der Mondseer unterblieb – was schlichtweg an einem immens bärenstarken Gastgeber lag – hatten die Trattnachtaler in Durchgang zwei kaum Mühe und Not, den Vorsprung auch sicher über die Ziellinie zu retten. Während aufseiten der Mamoser-Elf ein Lattenschuss noch als größte Torannäherung anzusehen war, machten die Hausherren weiter Nägel mit Köpfen und schraubten das Ergebnis unbeirrt nach oben. Der eingewechselte Julian Peherstorfer sowie ein Eigentor durch Dejan Janjic sorgten nach 74 Minuten dafür, dass sich die Mondseer mittlerweile bereits mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert sahen. Weil die Gastgeber auch daraufhin nicht locker ließen und weiter munter nach vorne spielten, sollte man schließlich mit Ablauf der regulären Spielzeit noch das halbe Dutzend vollmachen: Mario Mitter erwies bei seinem Treffer Torriecher und besiegelte einen absolut denkwürdigen Abend – 6:0 das Endergebnis.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Es war definitiv ein verdienter Sieg. Meine Mannschaft hat heute wieder geschlossen stark die Vorgaben umgesetzt. Man muss aber auch sagen, dass wir heute stets an entscheidenden Zeitpunkten die Tore gemacht haben, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel nächste Woche gegen Oedt.“

Die Besten: Daniel Zach (TW), Lorenz Mayrhuber (ZOM), Oliver Affenzeller (ST)

