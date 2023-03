Spitzenspiel bringt keinen Sieger hervor: Remis zwischen ASKÖ Oedt und SPG Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 18. März 2023 18:34

Duell der derzeitigen Superlative in der Oberösterreich-Liga: Als am Samstagnachmittag die ASKÖ Oedt dieSPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen zum heißen Tanz bot, trafen nicht nur die Tabellenführer aus Traun auf ihre ersten Verfolger, sondern wohl auch die zwei bestbesetzten Kader des gesamten Klassements aufeinander. Spannung pur war also garantiert, könnte doch die Schatas-Elf einhergehend mit einem vollen Erfolg einen ersten aussagekräftigen Schritt im Titelkampf setzen. Eben jene Vorentscheidung wurde schlussendlich allerdings vertagt, teilte man doch nach neunzig Minuten die Punkte.

Duell auf Augenhöhe in Durchgang eins

So viel vorweg: Was das spielerische Niveau betrifft, sollte die Partie weitgehend unter den Erwartungen, die einem so hochklassigen Aufeinandertreffen entsprechen würden, bleiben. Vielmehr bestimmten Kampf und Wille das turbulente Spielgeschehen, das seinen ersten Höhepunkt nach elf Minuten verbuchte: Nach einer einstudierten Corner-Variante versenkte Stephan Dieplinger das Leder souverän im Gehäuse. Doch nur Augenblicke später schlug ein scheinbar unbeeindruckter Kontrahent postwendend zurück: Nach einem blitzschnellen Konter samt präzisem Steckpass in die Tiefe verwertete Manuel Schmiedl zum 1:1 – die Führung der Trattnachtaler schon wieder dahin. Im Anschluss blieben richtige Torchancen Mangelware. Weil die Gäste aus aussichtsreicher Position über das Tor schossen und aufseiten der Hausherren Nenad Vidackovic einen Kopfball nicht auf das Gehäuse brachte, ging es letztlich mit einem Remis in die Kabinen.

Topspiel findet keinen Sieger

Nach dem Seitenwechsel weiter ein ähnliches Bild: Hauptgeschehen im Mittelfeld, mehr Kampf und Leidenschaft statt flüssiger Spielzüge und technischer Finesse. Vorrangig gefährlich wurde es beidseits lediglich nach Standardsituationen, auch dort ließ man hüben wie drüben allerdings die sonst so bestechliche Durchschlagskraft und Kaltschnäuzigkeit an diesem Nachmittag schmerzlich vermissen. Die zunächst beste Einschussmöglichkeit aufseiten der Gastgeber verbuchte abermals Manuel Schmiedl, der alleine vor dem Torhüter jedoch nochmals querlegen wollte, der Empfänger jedoch im Abseitsstand – Chance dahin (50). Auf der Gegenseite war es Lorenz Mayrhuber, der die Führung der Trattnachtaler am Fuß hatte, allerdings war auch dem Youngstar an diesem Nachmittag kein Treffer vergönnt. In einer spannenden Schlussphase, in der noch beide Mannschaften die Möglichkeiten gehabt hätten, mit drei Punkten nach Hause zu fahren, sollten schlussendlich keine Tore mehr fallen – ob sich die Risikofreudigkeit angesichts der immensen Wichtigkeit dieser Begegnung letztlich beidseits zu sehr in Grenzen gehalten hat, sei an dieser Stelle dahingestellt. Nichtsdestotrotz teilten die Spitzenreiter mit ihren Verfolgern damit nach neunzig Minuten die Punkte, womit auch die äußerst frühzeitige, vermeintliche Entscheidung in Sachen Meistertitel vertagt wurde.

Stimmen zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Es war das erwartete Spitzenspiel, wenngleich es sicherlich kein Chancenfeuerwerk gab. Beide Mannschaften hatten heute die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden. Letztlich ist das Unentschieden definitiv gerecht.“

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Beide Mannschaften waren heute zunächst sehr zurückhaltend. Generell muss man sagen, dass es in spielerischer Hinsicht kein Leckerbissen war. Beide Teams haben das vor allem defensiv sehr stark gemacht, dementsprechend rar waren auch die Chancen. Unter dem Strich können wir mit Remis gut leben.“

Die Besten:

ASKÖ Oedt: Florian Fellinger (IV), Manuel Schmiedl (ST)

SPG Wallern/St. Marienkirchen: Stephan Dieplinger (RMF)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei