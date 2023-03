Union Dietach verschärft mit Heimsieg Krise der SPG Friedburg/Pöndorf – 5. Pleite in Folge für die Aigner-Elf

Details Samstag, 18. März 2023 18:44

Wiedergutmachung war angesagt im Lager des Aufsteigers der Oberösterreich-Liga Union PROCON Dietach nach dem 2:6-Debakel der Vorwoche gegen den Spitzenreiter aus Oedt, als ein Klassenunterschied erkennbar gewesen war. Nach 90 intensiven Minuten gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf steht fest: Die Ruttensteiner-Truppe ist wieder in der Spur, siegt mit 3:1 und verschärft dadurch die Krise beim direkten Konkurrenten noch einmal. Die Friedburger sind ergo am nächsten Tiefpunkt angelangt: Die heutige Pleite war die dritte im dritten Match unter Neo-Trainer Franz Aigner. Die vergangenen fünf Ligapartien verlor man sogar.

Gäste mit adäquater Antwort auf frühen Rückstand

Einen perfekten Start in jenes Kräftemessen erwischte die zu favorisierende Union Dietach, welche umgehend richtig Dampf machte, den Kontrahenten somit gleich überforderte und sich für eine ganz starke Anfangsphase mit dem 1:0 belohnte (12.). Verantwortlich hierfür: Winterneuzugang Engin Can Ketan, der nach einem zielstrebig vorgetragenen Angriff über die Seite aus zentraler Position und kurzer Distanz seinen ersten Treffer im Dietacher Trikot markierte. Danach fand die SPG Friedburg/Pöndorf besser ins Spiel und begegnete dem Kontrahenten zusehends auf Augenhöhe. Erfolgsrezept dabei: Man konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive, um die Kreise der starken Individualisten des Gegners geschickt einzudämmen und nach Balleroberungen im Umschaltspiel gefährlich zu werden. Exakt jenes Vorgehen trug Früchte in Minute 29, als der heute auffällig agierende Selman Neziri nach schnellem, vertikalem Spiel den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte.

Top-Torschütze der Liga mit endgültiger Entscheidung

Was sich vor dem Pausenpfiff bereits angedeutet hatte, verschärfte sich nach dem Seitenwechsel. Die Gäste waren nun das bessere Team und erzeugten richtig Druck. Die beste Chance in jener Phase fand Neziri vor, er verfehlte das anvisierte Ziel aber nur knapp. Die Union Dietach zeigte indes bis rund 20 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse gefälligen Fußball, in das vorderste Drittel konnte man aber nicht so wirklich eindringen, weil es schlicht und ergreifend an der nötigen Präzision und am richtigen Timing mangelte. Insgesamt war den Heimischen die Verunsicherung nach der Klatsche gegen die ASKÖ Oedt nun doch recht deutlich anzumerken. Ein Standard und dessen Folgen ließ in Minute 69 dann aber die nötige Sicherheit ins Spiel des Aufsteigers zurückkehren. Nach einem Freistoß landete das Leder über Umwege beim vorgerückten Defensivmann Benedikt Machreich, der es über die Linie zum 2:1 drückte. Die SPG nahm daraufhin selbstredend mehr Risiko, um die nächste Ligapleite noch irgendwie abzuwenden. Abermals ließ Neziri einen Sitzer per Kopf aus. Absolut offensiv ausgerichtete Gäste fingen sich in der 86. Minute dann noch das 3:1. Dietachs Denis Berisha, treffsicherster Akteur der OÖ-Liga in dieser Saison, war aus einem Gestocher erfolgreich.

Stimmen zum Spiel:

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Dieser Sieg ist enorm wichtig. Somit können wir mit einem positiven Gefühl nach Wallern fahren. Das waren heute keine Traumtore, aber dafür wichtige Treffer.“

Die Besten: Adis Dudakovic (ZDMF), Engin Can Ketan (RMF)

Franz Aigner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Wir hatten viele Ausfälle. In Anbetracht dessen war das eine gute Leistung. Leider stehen wir wieder ohne Punkte da. Ich versuche, dass ich den Druck kleinhalte. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich punkten.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei