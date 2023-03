SPG Weißkirchen/Allhaming hat scheinbar das Siegen verlernt: Erneut nur Remis gegen DSG Union Perg

Details Freitag, 24. März 2023 22:10

Die SPG Weißkirchen/Allhaming kommt auch in der Rückrunde der Oberösterreich-Liga nicht in Schwung: Drei Remis in ebenso vielen Partien sorgen dafür, dass die Zebras den allgemeinen sowie internen Erwartungen weit hinterherhinken und den Ansprüchen eines amtierenden Meisters bei weitem nicht gerecht werden. Die nächste Chance, um nun ein erstes richtiges Ausrufezeichen im Jahr 2023 zu setzen, bot sich am heutigen Freitagabend auswärts bei der DSG Union HABAU Perg. Doch auch im Mühlviertel setzte sich der „Remis-Fluch“ fort, abermals teilte man die Punkte.

Grillmayr-Kopfball bringt Zebras in Front

Die Prandstätter-Truppe war es, die den besser Start in die Begegnung vorfand und dahingehend insbesondere im Mittelfeld von Anfang an eine ständige Präsenz zeigte und mit Einsatz und Wille das Kommando übernahmen. Wirklich Zählbares konnte dann nach einer guten Viertelstunde jedoch der Kontrahent mitnehmen, der nach einem Corner in Person von Samuel Grillmayr zuschlug, der aus rund fünf Metern keine Probleme mehr hatte, die Kugel im Gehäuse unterzubringen. Ein Treffer, der dem Gastgeber, aber generell dem Spielfluss ein wenig den Wind aus den Segeln nahm, waren doch fortan nennenswerte Torchancen bis zur Halbzeit Mangelware – mit einer hauchzarten Führung der Olzinger-Elf ging es in die Kabinen.

Gäste retten in Unterzahl einen Punkt

Sichtlich angespornt kamen die Hausherren nach der Pause auf das Spielfeld, wollte man sinngemäß so rasch als möglich die Partie zu eigenen Gunsten drehen – ein Vorhaben, das man, so viel sei bereits verraten, nicht zur Gänze in die Tat umgesetzt werden konnte. Aber alles der Reihe nach. Wie bereits erwähnt starteten die Mühlviertler erneut schwungvoll in den zweiten Durchgang, präsentierten sich zielstrebig wie durchschlagskräftig im letzten Drittel und kamen bereits in Minute 51 zu einer hochkarätigen Einschussmöglichkeit – daneben. Rund eine Viertelstunde machten es die Gastgeber dann aber besser, weil schlichtweg nochmals präziser: Nach einer herausragenden Einzelaktion von Matej Socovka nahm sich dieser ein Herz und versenkte die Kugel aus gut und gerne zwanzig Metern haarscharf im Kreuzeck – Ausgleich Marke „Traumtor“. Sie war nun so richtig aufgekommen, die Spiellust bei den Hausherren, die den Druck nun kontinuierlich erhöhten und damit förmlich die Führung erzwingen wollten. Als dann in Minute 79 auch noch Daniel Kerschbaumer mit Gelb-Rot vom Platz flog, deutete beinahe alles auf einen späten Siegestreffer der Mühlviertler hin. Letztlich retteten sich die Zebras allerdings mit einem Mann weniger über die Zielgeraden, fuhren bereits zum vierten Mal in dieser Spielzeit nur einen Punkt ein und kommen damit in tabellarischer Hinsicht weiterhin so gut wie gar nicht vom Fleck.

Stimme zum Spiel

Alfred Pössenberger (Club Management DSG Union Perg):

„Das war heute so ein Spiel, wo wir davor mit einem Punkt zufrieden gewesen wären. Im Nachhinein kann man wahrscheinlich von zwei verlorenen Zählern sprechen, ein Sieg wäre heute sicherlich möglich gewesen. Dennoch sind wir mit dem Unentschieden gegen den amtierenden Meister zufrieden.“

Die Besten:

DSG Union Perg: Matej Socovka (ZM), Mario Ebenhofer (ST)

SPG Weißkirchen/Allhaming: Wolfgang Klapf (IV)

