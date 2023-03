SPG Wallern/St. Marienkirchen beweist bärenstarke Verfassung: 4:0-Heimerfolg gegen Union Dietach

Details Freitag, 24. März 2023 22:12

Weiterhin aufrechterhalten konnte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen die Chancen auf den Titelgewinn in der Oberösterreich-Liga, nachdem man mit dem Spitzenreiter aus Oedt die Punkte geteilt hatte und damit verhinderte, dass der Kontrahent bereits frühzeitig enteilt. Nun empfing die formstarke Truppe aus dem Trattnachtal Aufsteiger Union PROCON Dietach, die mitunter über eine der besten Abteilungen Attacke verfügt und bereits des Öfteren in dieser Spielzeit bewiesen hatte, mit den Schwergewichten der Liga durchaus Schritt halten zu können. Ganz anders am heutigen Abend, als man gegen einen bärenstark aufspielenden Kontrahenten nur phasenweise auf Augenhöhe agieren konnte und schlussendlich mit einer 0:4-Packung die Heimreise antreten musste.

Dietach findet gegen starke Hausherren nur selten Gegenwehr

Die Motivation dürfte bei den Gastgebern bereits im Vorhinein der Partie enorm gewesen sein, wollte man sich doch für das 6:0-Debakel im Herbst umgehend revanchieren und die damalige Schmach damit vergessen machen. Dementsprechend engagiert gingen die Trattnachtaler auch ans Werk, brachten umgehend Intensität und Durchschlagskraft auf den Rasen und setzten bereits nach zehn Minuten ein erstes großes Ausrufezeichen. Nach einer einstudierten Eckball-Variante kam Felix Huspek zum Kopfball, den er aus kurzer Distanz problemlos zum 1:0 einnickte. Auch im Anschluss blieben die Hausherren die tonangebende, bestimmende Mannschaft, wenngleich man nach einer guten halben Stunde insbesondere im gegnerischen Drittel zusehends die Geradlinigkeit und Präzision vermissen ließ und dahingehend dem Kontrahenten Raum und Zeit gab, selbst Akzente zu setzen. Was den Gastgeber jedoch auch in dieser Periode auszeichnete, war ein unglaublich diszipliniertes Abwehrverhalten, das es der Ruttensteiner-Truppe ungemein schwierig machte, zu konkreten Einschussmöglichkeiten zu kommen.

Heim-Elf schraubt Ergebnis in die Höhe

Es waren keine 120 Sekunden nach dem Seitenwechsel verstrichen, da zappelte das runde Leder bereits in den Maschen der Gäste: Nach einer sehenswerten Einzelaktion von Stephan Dieplinger, bei der sich der Offensivmann die Kugel selbst erkämpft hatte, schloss dieser seinen Sololauf gekonnt ab – 2:0, und das zu einem psychologisch zweifelsohne wertvollen Zeitpunkt. Bitter aus Sicht der Hausherren: Nur fünf Minuten nach seinem Treffer musste der Torschütze verletzungsbedingt vom Feld, für ihn kam mit Julian Peherstorfer ein weiterer vielversprechender Akteur. Eben dieser sollte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung das 3:0 am Fuß haben, vergab allerdings aus vielversprechender Position. Schließlich besser, weil präziser machte es der Joker dann eine gute halbe Stunde später, als er nach idealem Zuspiel eiskalt einschoss. Den Schlusspunkt setzte schließlich in Minute 87 Jakob Karlinger, der per präzisem Schuss von der Strafraumkante zum 4:0-Endstand einnetzte.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Man muss sagen, dass die Jungs ihre Aufgaben wirklich tadellos umgesetzt haben. Wir hatten nach dem 6:0 vom Herbst aber auch etwas gutzumachen. Das ist uns sehr gut gelungen.“

Die Besten: Jakob Karlinger (RV), Felix Huspek (IV) Julian Peherstorfer (RMF)

