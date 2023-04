ASK St. Valentin bestätigt Aufwärtstrend – Wichtiger Dreier gegen UFC Ostermiething

Details Samstag, 08. April 2023 20:15

Sowohl für den UFC Stampfl-Bau Ostermiething als auch für den ASK Case IH Steyr St. Valentin waren die vergangenen Wochen in der Oberösterreich-Liga nicht unbedingt nach Wunsch verlaufen. Heute kam es zum direkten Aufeinandertreffen in Braunau. Schlussendlich siegten die Niederösterreicher mit 2:0 und traten mit Nachdruck den Beweis an, dass man nach einer schwierigen, unangenehmen Saisonphase nun eindeutig an Stabilität zugelegt hat.

Keine Tore in Hälfte eins

Das erste Mal in der Vereinsgeschichte war der ASK heute nach Ostermiething gereist – und fand dort einen großen und einen für diese Jahreszeit vergleichsweise in gutem Zustand befindlichen Rasen vor. Es handelt sich hierbei um äußere Umstände, welche dem Gast offensichtlich in die Karten spielten. Man verstand es, durch technisch guten Fußball die sich bietenden Räume vorbildhaft zu nutzen und dem Kontrahenten zuzusetzen. Klare Chancen verzeichnete man dabei aber nicht. Eine in dieser Hinsicht konträre Lage indes beim UFC Ostermiething, der in der Offensive stets präsent war und in der 30. Minute durch Resul Omerovic am Aluminium scheiterte.

ASK St. Valentin schlichtweg abgezockter

Die Riedl-Truppe erwischte einen perfekten Start in Hälfte zwei. Nach dem Anstoß des Kontrahenten und einem langen Abschlag machte man es schnörkellos, zielstrebig: den ersten Ball gewonnen, den zweiten gut gesichert, um dann umgehend die Tiefe zu suchen und im Umschaltspiel den einlaufenden Daniel Bilic zu suchen – und zu finden. Der Mann, der seit der Verletzung von Offensivpartner Thomas Fröschl mehr Verantwortung im Angriff übernimmt und das in ihn gesetzte Vertrauen aktuell mit Top-Leistungen zurückzahlt, sorgte mit einem platzierten Schuss ins lange Eck für die Gästeführung (46.). Nach einer weiteren Chance von Patrick Lachmayr erhöhten die Heimischen sichtlich den Druck und fanden durch Luka Ban und Marco Ovesny aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten vor. Im Nachhinein muss man sich aber zweifelsohne den Vorwurf gefallen lassen, aus dieser Drangperiode kein Kapital geschlagen zu haben. Ab der 75. Minute stabilisierte sich der Gast nämlich wieder und brachte zusehends mehr Struktur ins eigene Spiel. Zweite Bälle wurden wieder besser gesichert und die Ballbesitzphasen generell verlängert. Den Schlusspunkt einer insgesamt spannenden Partie setzte in Minute 84 St. Valentins Winterneuzugang Shqiprim Vojvoda, der nach Vorlage von Bilic einen überfallartig vorgetragenen Angriff perfekt vollendete.

Stimmen zum Spiel:

Robert Berg (Trainer UFC Ostermiething):

„Uns fehlen wichtige Spieler. Wir haben einen brutalen Aufwand betrieben. Wir hätten heute mindestens einen Punkt holen müssen. Der Gegner war aber einfach abgezockter.“

Peter Riedl (Trainer ASK St. Valentin):

“Es war eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg. Es ist ganz wichtig, dass wir nun wieder ans Tabellenmittelfeld anschließen und zum unteren Drittel etwas Abstand halten können. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Der Beste: Daniel Bilic (ZOMF)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei