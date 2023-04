Nach 1:6-Klatsche: Union Edelweiss zeigt bärenstarke Reaktion und feiert gegen Union Dietach deutlichen Heimsieg

Details Donnerstag, 06. April 2023 23:20

Enorm bitter wurde es zuletzt für die Union Edelweiss Linz, als die Riepl-Elf gegen den Tabellenführer aus Oedt nicht nur zum ersten Mal in dieser Spielzeit in der Fremde als Verlierer vom Platz ging, sondern damit auch knallhart feststellen musste, dass man in der eigenen Entwicklung zumindest noch nicht so weit ist, um auch die ganz Großen des Klassements zu ärgern. Viel erfreulicher verlief die letzte Runde der Oberösterreich-Liga hingegen für den Konkurrenten Union PROCON Dietach, der zuhause ein wahres Schützenfest feierte und dem SV Bad Ischl eine mehr als deutliche 5:0-Ohrfeige verpasste. Dem Erfolgserlebnis folgte nun aber wieder die bittere Realität, die Ruttensteiner-Truppe musste sich nach neunzig Minuten deutlich mit 0:3 geschlagen geben, die Linzer-Rehabilitation damit gleichzeitig mehr als geglückt.

Linzer sorgen bereits in Halbzeit eins für klare Verhältnisse

Dabei zeigten die Landeshauptstädter von Beginn an ein gänzlich anderes Gesicht und ließen vom Anpfiff so gut wie keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Abend schlussendlich als Sieger vom Platz gehen würde. Man präsentierte sich gegen den Ball geschlossen kompakt und mit der nötigen Schärfe und fand auch im eigenen Spiel nach vorne immer wieder gute und schnelle Lösungen, um dem Kontrahenten Schmerzen zu bereiten. So auch bereits nach zehn Minuten, als Philipp Frühwirth einen geradlinigen Angriff über die rechte Seite gekonnt zur frühen Führung abschloss. In einer ähnlichen Tonart ging es weiter, die Linzer ließen der ansonsten so umschaltstarken Mannschaft aus Dietach kaum Luft zum Atmen und zeigten sich im letzten Drittel ungemein zielorientiert. Nach einer guten halben Stunde legte die Riepl-Elf dann einen weiteren Treffer nach, Adilaid Dizdarevic köpfte nach einem Corner souverän zum 2:0 ein. Das war Dominanz pur.

Gastgeber am heutigen Abend zu stark für Dietach

Auch in Durchgang zwei änderte sich das Geschehen am Linzer Rasen kaum bis gar nicht. Die Hausherren blieben weiterhin tonangebend, präsentierten sich in der Defensive ungemein kompakt und wussten in eigenen Angriffsaktionen immer wieder zu überzeugen. Dabei deckte man des Öfteren auch die wohl größte Schwäche des Gegners, die Verteidigungsarbeit, gnadenlos auf und kam so regelmäßig zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Eine solche nützte schließlich auch Kenan Ramic zum 3:0, der nach toller Einzelaktion keine Mühen mehr hatte, das Leder im Tor auch unterzubringen. Dem hatten die Gäste aus Dietach auch in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen, es blieb beim zweifelsohne deutlichen und auch verdienten 3:0-Erfolg des Gastgebers, der damit die Pleite der Vorwoche wieder so gut wie vergessen machte.

Stimme zum Spiel

Ronald Riepl (Trainer Union Edelweiss):

“Es war ganz klar das Ziel, im Vergleich zur Vorwoche in Oedt ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. So ist meine Mannschaft auch aufgetreten. Wir waren sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit das überlegene Team und haben verdient gewonnen.“

Die Besten (von der Redaktion ausgewählt): Philipp Frühwirth (LMF), Kenan Ramic (ST)

