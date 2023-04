Kein Sieger im Aufsteiger-Duell – Union Dietach und Union Ostermiething teilen Punkte

Details Samstag, 29. April 2023 11:14

Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen ohne Gegentreffer am Stück in der Oberösterreich-Liga war die Union PROCON Dietach mit mächtig Rückenwind und folglich als eindeutiger Favorit ins Kräftemessen mit der Union Stampfl-Bau Ostermiething gegangen. Dieser Rolle wurde man nicht ganz gerecht. Gegen einen im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit formverbesserten amtierenden Meister der Landesliga West reichte es nur zu einem torlosen Remis.

Ausgeglichene erste Hälfte

Vor knapp 200 Zuschauern entwickelte sich in Durchgang eins ein Match, in welchem sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten. Die Offensivfraktionen taten sich dabei augenscheinlich schwer, richtig durchschlagskräftig zu agieren. Während die Union Dietach gegen eine kompakt stehende Fünferkette des Gegners durch Yusuf Efendioglu die beste Chance vorfand, strahlten die Braunauer stets durch lange Einwürfe in den Strafraum und das Lauern auf zweite Bälle eine gewisse Gefahr aus.

Denis Berisha mit bester Gelegenheit des Spiels

Nach dem Seitenwechsel war der Favorit aus Dietach um Nuancen besser. Es gelang aber zu keinem Zeitpunkt, jene offensive Wucht an den Tag zu legen, welche die Truppe grundsätzlich auf eigenem Kunstrasen auszeichnet. Direkte Konsequenz: Es sollte die erste Heimpartie im bisherigen Saisonverlauf werden, in der man keinen Treffer markiert. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Die Gäste machten es wirklich gut und hielten vorbildhaft dagegen: stark organisiert, mutig, ideenreich nach Ballgewinn. Die dickste Gelegenheit des zweiten Durchgangs hatte Dietach-Angreifer Berisha, Führender der Torschützenliste (70.). Der 26-Jährige scheiterte aber im Eins-gegen-eins an einem spektakulär parierenden Florian Fuchs im Kasten der Gäste. Diese hatten ebenfalls Top-Chancen – durch Marco Ovesny und den eingewechselten Julien-Lee Richter. Für einen Treffer reichte es schlussendlich aber auf beiden Seiten nicht. Somit blieb es bei einem insgesamt gerechten Remis, durch das die Union Ostermiething die sportliche Talfahrt (zuvor drei Pleiten am Stück) vorerst stoppt. Die Ruttensteiner-Elf lässt nach zwei Dreiern en suite wieder einmal Punkte liegen, verlängert aber eine stolze Serie: Seit nunmehr drei Matches ist man ohne Gegentor.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Betrachtet man den Spielverlauf, ist das ein gerechtes Unentschieden. Es ist positiv, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Man merkt, dass wir uns defensiv etwas stabilisiert haben. Offensiv haben wir nicht die richtigen Mittel gefunden. Wir sind aber auf einem guten Weg und legen den Fokus darauf, eine Mannschaft für die neue Saison zu formen.“

Der Beste: Benedikt Machreich (IV)

Robert Berg (Trainer Union Ostermiething):

„Es war ein intensives Spiel. Schlussendlich war es ein leistungsgerechtes Remis. Wir haben uns den Punkt verdient.“

Die Besten: Florian Fuchs (TW), Resul Omerovic (ST)

