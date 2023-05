Yusuf Efendioglu erledigt FC Wels mit Hattrick im Alleingang - 4:1-Erfolg der Union Dietach

Details Samstag, 06. Mai 2023 09:27

Nicht weniger als sieben Partien wartet der FC Wels in der LT1 Oberösterreich-Liga auf einen vollen Erfolg. Alles andere wie einfach sollte am heutigen Abend allerdings auch die nächste Hürde des Regionalliga-Absteigers werden, empfing man doch auf eigener Anlage mit der Union PROCON Dietach eine enorm formstarke Truppe, die nach dem Spitzenreiter aus Oedt die gefährlichste Offensivreihe des gesamten Klassements aufweist. Dementsprechend klar waren auch schlussendlich die Verhältnisse, die Partie ging mit 4:1 klar und deutlich an den Aufsteiger.

Durchgang eins ohne Sieger

Dabei profitierte die Ruttensteiner-Elf zweifelsohne von einem optimalen Start: Nach nicht einmal neun Minuten stand es 1:0 für den Gast, der die Hausherren in dieser frühen Phase der Begegnung eiskalt überrumpelte und durch Yusuf Efendioglu umgehend in Führung ging. In weiterer Folge war der Landesliga-Aufsteiger zwar die aktivere, dominantere Mannschaft, verpasste es aber zu häufig, die enorme offensive Qualität auch entscheidend in Szene zu bringen – schlichtweg die letzte Präzision im Gefahrenbereich des Kontrahenten verhinderte eine komfortablere Führung. So brachte man sich in Durchgang eins mehr oder weniger selbst um die Früchte der eigenen Arbeit, leisteten sich die Gäste doch in Minute 20 selbst einen folgenschweren Patzer im Spielaufbau, der von den Messestädtern postwendend gnadenlos bestraft wurde. Milan Ziric drückte das Spielgerät humorlos in die Maschen und stellte so den zwischenzeitlichen Ausgleich her.

Efendioglu als Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel gelang es der Elf von Trainer Daniel Ruttensteiner sogleich nochmals ein höheres Tempo zu gehen, um auf diese Weise dem Gegner ein weiteres Mal eiskalt zu erwischen. Nach nicht einmal vier absolvierten Minuten in Durchgang zwei stellte abermals Yusuf Efendioglu seine unglaublichen Qualitäten im Abschluss unter Beweis und brachte die Union Dietach damit wieder in Front. Im Unterschied zur ersten Halbzeit ließ man nun jedoch keineswegs locker, blieb weiter am Drücker und legte nur acht Minuten später einen weiteren Treffer nach. Torschütze, wie könnte es an diesem Abend anders sein, war zum dritten Mal Yusuf Efendioglu – Hattrick perfekt. Die Gäste verwalteten in weiterer Folge den souveränen Vorsprung geschickt, ließen kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten des Kontrahenten zu und legten in den Schlussminuten durch Denis Berisha gar noch ein weiteres Tor nach (90.). Damit war er vollbracht, der fünfte Sieg im Frühjahr, der den Aufsteiger zumindest kurzzeitig auf den dritten Tabellenplatz hievt und die Ausgangslage des FC Wels weiter drastisch verschärft.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Es war sicher nicht unser bestes Spiel. Normal erwarte ich mir da schon nochmals ein anderes Auftreten meiner Mannschaft. Wenn man dann aber trotzdem mit 4:1 gewinnt, kann man schon auch zufrieden sein.“

Der Beste: Yusuf Efendioglu (ST)

