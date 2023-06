Vier Platzverweise – FC Wels entscheidet wilde Partie gegen DSG Union Perg für sich

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 22:38

Nach dem überraschenden Punktgewinn gegen die klar besser klassierte SU St. Martin/M. ging der FC DMS Wels mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Auswärtsmatch der LT1 OÖ-Liga gegen die DSG Union HABAU Perg. Schlussendlich sorgte man für das nächste Aufsehen erregende Ergebnis: Man wies die Mühlviertler, die sich zuletzt eigentlich richtig stabil präsentiert hatten, mit 2:0 in die Schranken und beendete eine wahre Negativserie. Davor war man zwölf Matches in Serie sieglos geblieben.

Wels-Kapitän geht voran

Vom Start weg war der Underdog aus der Messestadt das aktivere Team und kreierte gleich mehrere nennenswerte Chancen: Mato Simunovic, Mirza Krupinac und Mihajlo Mackic verpassten es aber allesamt, für die frühe Führung zu sorgen. Dies holte man dann unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen nach: Nach einem Foul an Simunovic im Strafraum Pergs übernahm der Kapitän selbst Verantwortung und versenkte das Leder vom Kreidepunkt zum 0:1 (45.+3). Ein weiterer Dämpfer für die Heimischen außerdem in Durchgang eins: Jan Hofer, erst im Verlauf der ersten Hälfte eingewechselt, sah aufgrund einer Unsportlichkeit die Ampelkarte und musste frühzeitig runter.

Ruppige Schlussphase

Auch nach dem Seitenwechsel war der FC Wels um Kontrolle bemüht und schaffte es, richtig Druck zu entwickeln. Zweifelsohne war es die beste Leistung des Tabellennachzüglers, der auch in der Hinrunde die Perger gebogen hatte, seit Langem. In der 55. Minute schlug man ein zweites Mal an diesem Abend zu – abermals per Elfmeter. Nachdem Mackic mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war, verwandelte der Gefoulte selbst zum 0:2. Dem konnte die DSG Union Perg nichts mehr entgegensetzen. Die Schlussphase wartete dann noch mit mehreren unschönen Szenen auf: Nach teils brutalen Fouls wurden die Perg-Akteure David Furchtlehner (Gelb-Rot, 77.) und Samir Mehmeti (glatt Rot, 81.) des Feldes verwiesen. Wels-Kapitän Simunovic kassierte nach einer Unsportlichkeit ebenfalls die Ampelkarte (83.). Schlussendlich blieb es bei einem 2:0-Auswärtserfolg der Zela-Elf. Es war der erste Sieg seit fast drei Monaten. Für die Heimischen geht die Saison nach fünf ungeschlagenen Matches en suite indes ernüchternd zu Ende.

Stimme zum Spiel:



Amarildo Zela (Trainer FC Wels):

„Das war unser bestes Spiel. Wenn es 5:0 oder 6:0 ausgeht, sagt auch keiner etwas. Wir haben uns viele Chancen erspielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Sie hat toll gekämpft. Diese Fouls in der Schlussphase haben mit Fußball nichts zu tun. Ich habe jetzt zwei verletzte Spieler. Insgesamt haben wir verdient gewonnen. In Perg mit 2:0 zu siegen, schafft nicht jeder.“

Die Besten: Mato Simunovic (ST), Milan Ziric (IV)

