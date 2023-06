SPG Wallern/St. Marienkirchen fährt zum Saisonabschluss souveränen Heimsieg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming ein!

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 23:07

Eine beeindruckende Spielzeit in der LT1 OÖ-Liga krönte die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchenvor kurzem mit dem Vizemeistertitel. Die letzten Details sowie die nötige Konstanz haben in dieser Saison noch gefehlt, um im Trattnachtal nach dem ganz großen Coup zu angeln. Gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming wollte man nun aber am heutigen Abend selbstredend noch für einen anständigen Abschied vor der Sommerpause sorgen – ein Vorhaben, welches man letztlich souverän in die Tat umsetzte und die Zebras mit einem 3:1 wieder nach Hause schickte.

Haberl-Abschied prägt ersten Durchgang

Vor gut 350 Zuschauern erwischte der Gast aus Weißkirchen den besseren, aktiveren Start und belohnte sich für eine couragierte Anfangsphase nach einer guten Viertelstunde mit dem 1:0 – Oliver Pollak netzte zum zweifelsohne frühen Führungstreffer der Olzinger-Truppe ein. Jener Treffer schien aber eine Art Weckruf für die Trattnachtaler zu sein, die fortan deutlich agiler und präsenter auftraten und nach einer halben Stunde die ideale Antwort auf eben erwähnten Rückschlag parat hatten. Dabei gab es Schützenhilfe von Daniel Kerschbaumer, der nach einem langen Einwurf die Kugel unglücklich im eigenen Tor unterbrachte. In Minute 31 folgte dann aber ein weiteres Highlight, das ausnahmsweise nichts mit dem Spielverlauf zu tun hatte: Martin Haberl, langjähriger Torhüter und Leistungsträger bei den Hausherren, beendet nach nicht weniger als 353 (!) Spielen seine aktive Karriere und wurde mit seiner Auswechslung gebührend verabschiedet.

Hausherren erhöhen Tempo entscheidend

In Halbzeit zwei wurde es dann wieder sportlich: Den Trattnachtalern gelang es nun, mitunter auch dank einer Systemumstellung, nochmals deutlich mehr Zugriff auf Ball und Gegner zu gewinnen und schafften es so, den Kontrahenten immer besser unter Kontrolle zu bringen. Selbst brachte sich die Haidacher-Elf immer wieder in aussichtsreiche Positionen, aus denen man gleich mehrmals Kapital hätte schlagen können. In Minute 65 war es letztlich so weit, Stephan Dieplinger krönte eine tolle Einzelaktion mit einem präzisen Abschluss und brachte damit seine Mannen erstmals an diesem Abend in Front. Den Zebras hingegen gelang es im Anschluss nicht mehr, für eine letzte notwendige Tempoverschärfung zu sorgen und damit dem Gegner so richtig zuzusetzen. Schließlich machten die Hausherren auf der Gegenseite kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit den Deckel drauf und verabschiedeten sich dank eines Treffers von Julian Peherstorfer mit einem souveränen 3:1-Heimerfolg in die Sommerpause.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen):

„Mit dem Sieg heute können wir verdient in die Sommerpause gehen. Das war heute nochmals unser großes Ziel, welches die Jungs super umgesetzt haben. Damit sind wir auch sehr souverän Zweiter geworden, das ist eine tolle Sache!“

Die Besten: Martin Haberl (TW), Philipp Huspek (ZOM)

