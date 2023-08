Unfassbare Serie will nicht reißen: SPG Weißkirchen/Allhaming nach Sieg gegen SU St. Martin/M. 36 (!) Spiele auf heimischem Rasen ungeschlagen

Details Samstag, 26. August 2023 10:55

Noch nicht wirklich am Schnürchen läuft es bis dato in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga für die SU Strasser Steine St. Martin/M. – die Luksch-Elf, selbstredend in den vergangenen Jahren eine fixe Größe in den vordersten Tabellenregionen, holte aus den bisherigen drei Begegnungen nur einen vollen Erfolg. Am gestrigen Abend galt es jene Punkteausbeute gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming, wohlgemerkt auf deren Rasen, schleunigst auszubauen. Jenes Vorhaben scheiterte letztlich knapp, bewiesen die Zebras doch erneut ihre brutale Heimstärke und schickten den Gegner nach neunzig Minuten mit einem 2:1 wieder nach Hause.

Gäste mit echtem Traumstart

Dabei begann die Partie für die Truppe aus dem Mühlviertel nahezu perfekt: Keine Minute war auf der Match-Uhr verstrichen, da stand David Berger ideal und beförderte das runde Leder humorlos in die Maschen. Damit starteten die Olzinger-Schützlinge praktisch mit einem Rückstand in diese Begegnung und waren fortan ungemein bemüht, diesen auf schnellste Art und Weise wieder wettzumachen. Nur fünf Minuten später schrammte dabei Stefan Spielbichler mit einem Stangenschuss nur Zentimeter am mehr oder weniger postwendenden Ausgleich vorbei. Doch auch die Gäste blieben weiter gefährlich, brachten immer wieder ihre starken Offensivakteure in Position und konnten in der 20. Minute um ein Haar ihre Führung ausbauen – Berger scheiterte allerdings an der Querlatte. In einer kurzweiligen Begegnung sorgte daraufhin Florian Templ für das nächste große Highlight an diesem Abend: Nach einem schönen Spielzug versenkte er die Kugel entschlossen im Tor – 1:1, zugleich der Pausenstand.

Lucky-Punch in Nachspielzeit sichert Heimischen drei Punkte

In Durchgang zwei folgte vorerst die wohl ereignisärmste, und für die rund 150 erschienenen Zuschauer langweiligste Phase dieser Partie, in der namhafte Torchancen eher Mangelware blieben. Umso entscheidender dann die 65. Minute, als Marco Magauer nach der zweiten gelben Karte binnen keiner Viertelstunde vorzeitig das Feld räumen musste und dadurch dem Kontrahenten zu numerischer Überlegenheit verhalf. Durch einen Dreifach-Tausch brachte Heim-Coach Alfred Olzinger zudem nur Augenblicke später mächtig frischen Wind auf den Platz – ein am gestrigen Abend zweifelsohne entscheidendes Kriterium. Bis zum Ablauf der regulären Spielzeit taten sich die Zebras allerdings enorm schwer, die Überzahl auch zu Torchancen und Zählbarem umzumünzen. Erst in der Nachspielzeit hatten die Heimischen gleich mehrfach die Möglichkeit auf den Lucky-Punch, welchen schließlich der eingewechselte Tim Leon Williams mit einem wuchtigen sowie präzisen Schuss ins lange Eck besorgte – 2:1 der Endstand.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wenn man mit 0:1 in die Partie startet, ist das natürlich alles andere als optimal. Wir haben das aber gut abgeschüttelt und konnten das Spiel dann ausgeglichen gestalten. Natürlich ist es auch glücklich, wenn man so spät den Siegestreffer macht. Wir haben heute das erste Mal in dieser Saison von einem breiteren Kader profitiert, das ist sehr erfreulich.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Tim Williams (LV)

Fotocredit: Klaus Haslinger

