6:1-Kantersieg! ASKÖ Oedt lässt SPG Friedburg/Pöndorf keine Chance

Details Samstag, 26. August 2023 18:55

Frust hatte sich angestaut bei der ASKÖ Oedt, dem amtierenden Meister der LT1 OÖ-Liga, nach der deutlichen Niederlage der Vorwoche gegen den Aufsteiger aus Bad Schallerbach. Eben jener entlud sich heute auf spektakuläre Art und Weise. Leidtragender: die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf, die gegen die Russ-Elf komplett unter die Räder kam.

Vier Volltreffer in den ersten 36 Minuten

Was das am Ende doch recht eindeutige Ergebnis kaum vermuten lässt: Der Underdog aus Friedburg startete stark in dieses Kräftemessen und setzte mit schnellem Umschaltspiel dem Favoriten umgehend enorm zu. Der Ball zappelte in der Anfangsphase sogar im Tor der ASKÖ Oedt, der Treffer wurde aber wegen einer Abseitsstellung nicht gewertet. In der 10. Minute erhöhte dann der Gastgeber auf 1:0. Nach einem präzisen Eckball von Simon Abraham war der aufgerückte Innenverteidiger Jovan Petrovic mit dem Kopf zur Stelle. Nur Augenblicke später der nächste Schocker für die Friedburger: Abermals zeichnete sich Abraham als aufmerksamer Assistgeber aus und setzte Stürmer Nenad Vidackovic in Szene, der zum 2:0 einschoss (11.). Spätestens jetzt hatte der Titelträger der Vorsaison die Kontrolle über dieses Match erlangt und überforderte über weite Strecken den Kontrahenten mit Tempofußball im vordersten Drittel. In der 26. Minute erzielte Manuel Schmidl nach Vorlage von Marco Weber das 3:0. Nach gut einer halben Stunde setzten die Friedburger dann das zweite offensive Ausrufezeichen in diesem ersten Durchgang. Das vermeintliche 3:1 wurde aber wieder wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. In einer insgesamt gebrauchten Hälfte eins setzte es für die Öbster-Truppe noch einen weiteren Dämpfer. Nach einer Karatas-Ecke war wieder der aufgerückte Petrovic zur Stelle und besorgte per Kopf die komfortable 4:0-Pausenführung (36.).

Assistkönig Simon Abraham

In der Halbzeitpause nahm Friedburg-Coach Ernst Öbster gleich vier Wechsel vor. Das half jedoch alles nichts. Die Gäste fanden nicht mehr zurück in eine Partie, welche im Prinzip längst entschieden war. Zwei Mal schlug die ASKÖ Oedt nach dem Seitenwechsel noch zu. In den Minuten 75 und 79 war Vidackovic doppelt erfolgreich. Beide Male zeigte sich Abraham für die Vorlage verantwortlich. Insgesamt glänzte der Mittelfeldmann heute mit vier Assists. Für Vidackovic waren es indes die Saisontore vier und fünf. Der SPG Friedburg/Pöndorf bot sich in der Schlussphase nur noch die Möglichkeit, durch einen abgefälschten Schuss des eingewechselten Jonas Reitter Ergebniskosmetik zu betreiben (84.). Die ungeschminkte Wahrheit lautet aber: Gegen einen über weite Strecken ganz stark aufspielenden Titelaspiranten hatte der Gast heute keine Chance.

Stimme zum Spiel:

Gerald Baumgartner (sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Dieser Sieg ist sehr wichtig. Wir hatten unter der Woche ein schwieriges Auswärtsspiel im Cup. Wir haben momentan viele Verletzte. Das ist nicht einfach. Die Jungs aus der 1b helfen uns aber toll aus. Das war heute eine tadellose Leistung der Mannschaft.“

Die Besten: Nenad Vidackovic (ST), Simon Abraham (LMF), Manuel Schmidl (ZOMF)

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

"Man kann auswärts in Oedt verlieren. Die Art und Weise war aber nicht zufriedenstellend. Wir hatten einen guten Start. Nach dem 0:2 haben wir uns aber hängen lassen. Das darf nicht passieren, dass wir so auftreten. Da erwarte ich mir eine andere Einstellung und eine andere Mentalität. Wir reden immer, dass wir eine gute Qualität im Kader haben. Wenn wir das aber nicht zu 100% abrufen, ist es nicht einmal Mittelmaß."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.