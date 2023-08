UFC Ostermiething ist die Tabellenführung los – erste Saisonpleite gegen Union Dietach

Details Samstag, 26. August 2023 20:44

Der UFC Stampfl-Bau Ostermiething war das konstanteste Team in den ersten drei Runden der LT1 OÖ-Liga. Nach drei Siegen am Stück waren die offensiv so furios aufspielenden Braunauer als Spitzenreiter in den aktuellen Matchtag gegangen. Heute knallte man aber unsanft auf den Boden der Tatsachen, als man gegen die Union PROCON Dietach mit 1:3 verlor. Nun ist sie also dahin die Tabellenführung. Der neue Leader heißt SV sedda Bad Schallerbach. Dieser kann aber morgen von der Union Edelweiss noch abgefangen werden. Die Dietacher bleiben unterdessen weiterhin ungeschlagen und feierten nach zwei Remis zum Start nun den zweiten vollen Erfolg en suite.

Keine Tore in Hälfte eins

Vor rund 250 Zuschauern entwickelte sich vom Start weg ein temporeiches Match auf hohem Niveau, in welchem beide Teams immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich wurden. Man schaffte es aber nicht, die so namhaft besetzten Offensivreihen rund um Denis Berisha, Yusuf Efendioglu und Imran Sadriu beziehungsweise Julien-Lee Richter und Benjamin Taferner so richtig in Szene zu setzen. In beiden Gefahrenzeine mangelte es an der nötigen Präzision.

UFC Ostermiething kann offensiver Wucht wenig entgegensetzen

Nach dem Seitenwechsel schaffte es die Union Dietach, durch die hohe technische Qualität in den eigenen Reihen auf heimischem Kunstrasen mehr Druck zu entfalten. Trotzdem hatten die Gäste die bis dato beste Chance der Partie. Der Führende der Torschützenliste Richter lupfte den Ball aber über das Tor. In Minute 65 stellte die Ruttensteiner-Elf dann auf 1:0. Nach einem sehenswerten Diagonalball von Sommerneuzugang Alberto Prada-Vega kam es zu einem folgenschweren Missverständnis im Defensivverbund der Gäste. Dietachs Rechtsverteidiger Simon Heiml schaltete am schnellsten, spritzte zwischen Ostermiethings Keeper und Defensivakteur und legte den Ball perfekt auf Efendioglu ab, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste. Nur drei Minuten später aber die adäquate Antwort der Braunauer: Nach einem Einwurf wurde das Spielgerät auf den zweiten Pfosten verlängert, wo Taferner den Fuß hinhielt und den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte. Weitere sieben Minuten später war in einer insgesamt turbulenten Phase der Partie abermals die Union Dietach am Zug: Nach einem Foul an Efendioglu im Strafraum Ostermiethings verwandelte mit Berisha einer der sichersten Elfmeterschützen der OÖ-Liga den fälligen Penalty zur abermaligen Führung. In der 82. Minute kam es für die Gäste dann knüppeldick. Man musste einen weiteren Treffer schlucken. Verantwortlich hierfür: Sadriu nach Assist von Berisha.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir sind noch in der Findungsphase. Man merkt aber von Training zu Training, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Ich hoffe, dass wir heuer an die beiden grandiosen letzten Saisonen anschließen können. Wir wissen aber, dass es schwer wird.“

Die Besten: Aleksandar Vasiljevic (ZMF), Elvir Hasic (LV), Simon Heiml (RV)

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Der Sieg von Dietach ist verdient. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Die Leistung war aber grundsätzlich wieder in Ordnung. Es war lange ein Spiel auf Augenhöhe.“

Fotocredit: Harald Dostal

