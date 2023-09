Heimserie prolongiert – DSG Union Perg weist Union Mondsee in die Schranken

Details Samstag, 09. September 2023 12:31

Die ersten beiden Heimspiele der aktuellen Saison in der LT1 OÖ-Liga hatte die DSG Union HABAU Perg gewonnen. Gestern empfing man die Union Raiffeisen Mondsee und wollte dabei selbstredend jene Serie verlängern. Dies gelang schlussendlich auf beeindruckende Art und Weise. Man zwang die Mamoser-Truppe mit 2:0 in die Knie. Mit satten neun Zähler drang man somit in die obere Tabellenhälfte vor.

Früher Doppelpack bringt Gastgeber auf Siegerstraße

Vor rund 300 Zuschauern erwischten die Perger einen perfekten Start und schockten den Gast früh doppelt. In der 10. Minuten glänzte man mit einem zielstrebigen Umschaltspiel. Schlussendlich setzte der heute sehr auffällig agierende Cem Aygün seinen Offensivpartner Michael Riedl in Szene, der gekonnt zum 1:0 abschloss. Weil sich jener Spielzug derartig bewährt hatte, griff man lediglich 5 Minuten später noch einmal darauf zurück. Es war ein fast identischer Angriff (Vorlage Aygün, Tor Riedl), durch welchen sich die Gäste überrumpeln ließen. Auch in der Folge machten es die Heimischen gut. Gegen einen Kontrahenten, der sich auffällig schwertat, die nötige Intensität an den Tag zu legen, agierte man dominant. Im Angriffsdrittel wurde man aber nicht mehr derartig zwingend, um bereits eine Vorentscheidung herbeizuführen.

Keine Tore mehr in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik der Partie wenig. Die Prandstätter-Truppe blieb das aktivere Team. Es war jener Mix aus einer stabilen Defensive und einer temporeich sowie kreativ agierenden Offensive, mit welchem die Union Mondsee phasenweise schlichtweg überfordert war. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Gäste vieles probierten und mit Fortdauer der Begegnung immer offensiver wurden. Richtig zwingend wurde man aber nicht. Somit blieb es bei einem verdienten 2:0-Heimerfolg, durch welchen die DSG Union Perg den direkten Konkurrenten im Klassement überflügelte. Für die Truppe aus dem Salzkammergut war es indes schon die dritte Saisonpleite.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Es war ein gelungener Auftritt meiner Mannschaft. So stellt man sich das vor. Wir haben den Gegner zuhause über 90 Minuten bespielt und dominiert. Zudem haben wir die entscheidenden Situationen genutzt.“

Die Besten: Cem Aygün (ST), Michael Riedl (ST)

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

„Es war eine komplett verdiente Niederlage. Es ist unverständlich und inakzeptabel, wie man ein so schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag legen kann. Insgesamt haben wir nicht gut verteidigt.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.