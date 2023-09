1:1 – SPG Friedburg/Pöndorf trotzt SV sedda Bad Schallerbach einen Punkt ab

Details Samstag, 09. September 2023 12:04

Am vergangenen Wochenende war der SV sedda Bad Schallerbach von der Tabellenspitze der LT1 OÖ-Liga verdrängt worden. Im gestrigen Heimmatch gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf wollte man umgehend wieder Druck auf die Leaderposition ausüben. Dies gelang nur bedingt. Am Ende wurden die Punkte geteilt (1:1).

Keine Tore in Hälfte eins

Vor rund 300 Zuschauern begannen die Heimischen ballsicher gegen einen doch recht tief stehenden Kontrahenten, der mit einer kompakten Fünferkette versuchte, die Kreise der so namhaften Individualisten des SV sedda Bad Schallerbach geschickt einzudämmen. Der Gastgeber hatte in Hälfte eins weitestgehend die Kontrolle über das Match und fand durch Alexander Fröschl und Robert Matesic gute Einschussgelegenheiten vor. Auch die SPG strahlte stets eine gewisse Gefahr aus. Richtig zwingend wurde man im ersten Durchgang aber nicht. Man zeigte immer wieder gutes Umschaltspiel, welches aber vom konsequenten Gegenpressing der Renner-Truppe oftmals im Keim erstickt wurde.

Fröschl sichert Favoriten Punkt

Nur 2 Minuten nach dem Seitenwechsel schockten die Friedburger den Kontrahenten – in Person von Mattia Olivotto, der aus zentraler Position und rund elf Metern mit einem Schuss ins lange Eck die Gästeführung besorgte. Der SV sedda Bad Schallerbach benötigte daraufhin einige Minuten, um sich von jenem Dämpfer zu erholen. Dann legte man den Fokus aber wieder umgehend auf gepflegten Offensivfußball, um in die Gefahrenzone des Gegners vorzudringen. Mitte der zweiten Hälfte zogen beide Teams das Tempo noch einmal sichtlich an und kreierten mehrere aussichtsreiche Chancen. Auf Seiten des Gastgebers war Fröschl in dieser Phase zwei Mal per Kopf dem zwischenzeitlichen Ausgleich ganz nah. In der 80. Minute wurde man dann endlich konkret: Nach einem Freistoß von Dominik Stadlbauer gelangte das Leder zu Fröschl, der aus kurzer Distanz das 1:1 markierte. In der Folge hatte die Renner-Truppe sogar noch die Gelegenheit, um die Partie komplett zu drehen. Bei einem weiteren Freistoß von Stadlbauer klatschte das Spielgerät aber an die Außenstange.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Mit dem Punkt können wir gut leben. Die Leistung der Mannschaft war sehr gut. Friedburg hat es uns schwergemacht. Das war ein guter Gegner.“

Die Besten: Josef Gruber (TW), Dominik Stadlbauer (IV), Alexander Fröschl (ST)

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Es war ein Spiel auf einem sehr guten Niveau. Beide Teams hätten gewinnen können. Die Punkteteilung ist gerecht. Wenn man auswärts gegen den Favoriten einen Zähler holt, sind wir natürlich sehr zufrieden.“

Die Besten: Stefan Huber (TW), Mattia Olivotto (ST)

