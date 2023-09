8 Tore, aber kein Sieger – SPG Pregarten und SU Bad Leonfelden teilen in spektakulärem Derby die Punkte

Details Samstag, 09. September 2023 13:10

Nach fünf ungeschlagenen Partien am Stück in der neuen sportlichen Umgebung LT1 OÖ-Liga reiste die SU Vortuna Bad Leonfelden mit mächtig Selbstvertrauen zum Derby-Kracher gegen die in diesen Wochen so kriselnde SPG Algenmax Pregarten. Eine mitreißende, extrem kurzweilige Partie brachte schlussendlich aber keinen Sieger hervor (4:4). Somit ist der Aufsteiger nach sechs Runden weiterhin ungeschlagen. Die Pregartner stoppten indes den Tiefflug und schrieben nach vier Pleiten am Stück wieder einmal an.

David Radouch in Gala-Form

Die fast 800 Zuschauer kamen vom Start weg voll auf ihre Kosten. Es entwickelte sich ein Offensivspektakel, in dem beide Kontrahenten mit hohem Tempo und beachtlicher Qualität glänzten. Während sich die beiden Offensivreihen phasenweise in einen Rausch spielten, muss festgehalten werden, dass die Defensiven immer wieder Schwächen zeigten und somit die Angriffsbemühungen des Gegners begünstigten. In den Minuten 24 und 26 stellte der Favorit kurzerhand auf 0:2. Zunächst markierte Edhem Seperovic bei seinem Startelfdebüt das 0:1 per Abstauber, nachdem Stürmer David Radouch es aus der Distanz mit einem unangenehmen Flatterball probiert hatte. Nur Augenblicke später trat Radouch selbst als Torschütze in Erscheinung, indem er einen Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert direkt versenkte. Die adäquate Antwort der Pregartner ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute verkürzte Kapitän Markus Blutsch auf 1:2. Er war mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumkante erfolgreich. Nur 5 Minuten später aber das nächste Schockerlebnis für die SPG: Nach einer tollen Einzelaktion von Radouch schoss Seperovic zum 1:3 ein. Noch in Hälfte eins schlug aber die Gradascevic-Elf durch Orhan Vojic zurück – 2:3 (45.).

Lukas Denk sichert Hausherren Punkt

Richtig rasant ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. In der 54. Minute glichen die Pregartner aus. Verantwortlich hierfür: Lukas Grüner, der nach einer Blutsch-Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Davon zeigte sich die SU Bad Leonfelden sichtlich verunsichert. Der Flow im Spiel der Gäste war plötzlich dahin. Bei der SPG Pregarten war indes die nötige Sicherheit zurückgekehrt. Man verpasste es aber in jener Phase, erneut zuzuschlagen. In der 78. Minute war unterdessen wieder die Lenz-Truppe an der Reihe und stellte auf 3:4, nachdem man ab der 70. Minute wieder mehr Kontrolle über das Match erlangt hatte. Für die neuerliche Führung zeigte sich der eingewechselte Leon Ilic verantwortlich. Ein insgesamt spektakuläres Derby konnte aber noch mit weiteren offensiven Highlights aufwarten. Nachdem Bad Leonfeldens Keeper bei einem Weitschuss von Blutsch den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone gebrachte hatte, erzielte Lukas Denk per Abstauber das 4:4 (84.). In der Nachspielzeit verpassten es dann die Gäste, für den Lucky Punch zu sorgen. Stefan Celic ließ eine dicke Chance ungenützt verstreichen.

Stimme zum Spiel:

Robert Lenz (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Es war ein denkwürdiges Derby. Ein großes Kompliment an Pregarten! Sie haben sich heute aufgrund der Mentalität und des Willens den Punkt verdient. Für uns fühlt es sich nach zwei verlorenen Punkten an. Wenn du zwei Mal mit zwei Toren führst und auswärts vier Tore machst, sollte eigentlich ein Sieg herausspringen. Wir sind aber weiterhin ungeschlagen.“

Die Besten:

SPG Pregarten: Markus Blutsch (ZMF), Lukas Grüner (ZMF)

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST), Edhem Seperovic (ST)

