SU St. Martin/M. gibt perfekte Antwort auf Oedt-Pleite – 2:0-Derbysieg gegen SPG Pregarten

Details Sonntag, 17. September 2023 12:44

Nachdem die SPG Algenmax Pregarten den sportlichen Tiefflug in der LT1 OÖ-Liga mit dem spektakulären 4:4 gegen die SU Bad Leonfelden vorerst gestoppt hatte, musste die Gradascevic-Truppe die Reise zur SU Strasser Steine St. Martin/M. antreten. Dort setzte es aber schlussendlich die fünfte Saisonniederlage, die in einem weiteren Schritt dafür sorgt, dass man zusehends den Kontakt zum Ligamittelfeld komplett verliert. Die Gastgeber feierten indes den dritten vollen Erfolg dieser Spielzeit und lieferten somit eine adäquate Antwort auf die heftige 0:5-Pleite gegen die ASKÖ Oedt in der Vorwoche.

Halbzeitführung für den Favoriten

Vor über 500 Zuschauern taten sich die Heimischen zunächst auffallend schwer, in den Rhythmus zu finden. Durch unnötige Ballverluste machte man sich in gewisser Art und Weise das Leben selber schwer und den Kontrahenten gleichsam stark. Dieser verzeichnete erste Halbchancen, für die Führung reichte es aber nicht. Richtig konkret im Angriffsdrittel wurde die Luksch-Truppe dann in Minute 10. Einen weiten Ball unterlief Pregartens Schlussmann, sodass Simon Schauberger ohne große Mühe zum 1:0 einschieben konnte. Was danach offensichtlich war: Jener Dämpfer machte etwas mit den Pregartnern. Man wirkte verunsichert, war phasenweise von der Rolle. Die SU St. Martin/M. hatte in dieser Phase auffallend viele Ecken. Kapital konnte man daraus aber keines schlagen. Ab Minute 30 nahm das Niveau des Kräftemessens dann merklich ab. Weitere offensive Highlights hatte das Match bis zum Pausenpfiff nicht mehr zu bieten.

Pichler trifft nach längerer Verletzungspause

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff fand Stürmer Manuel Pichler, dessen Präsenz im vordersten Drittel die Heimischen in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst hatten, die dicke Gelegenheit auf das 2:0 vor. Er ließ diese aber ungenützt verstreichen. 8 Minuten später machte er es besser, weil genauer. Er profitierte von einem folgenschweren Fehler, unterlaufen in Pregartens Defensivverbund, und schoss zur komfortablen Führung ein. In der Folge hatte der Gastgeber das Geschehen unter Kontrolle. Die SPG wurde nicht mehr derartig zwingend, um die Abwehr der SU St. Martin/M. noch einmal ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Der Luksch-Elf mangelte es in Umschaltmomenten indes an der nötigen Präzision.

Stimme zum Spiel:

Christoph Rudlstorfer (sportlicher Leiter SU St. Martin/M.):

„Es war kein fußballerischer Leckerbissen. Das war auch nicht unser Ziel. Wir wollten uns vielmehr rehabilitieren nach dem 0:5 gegen Oedt. Das haben wir geschafft. Wir haben die drei Punkte geholt und zuhause zu Null gespielt. Damit sind wir sehr zufrieden.“

Die Besten: Marco Magauer (ZMF), Simon Schauberger (ZMF), Manuel Pichler (ST), Martin Splichal (LV)

