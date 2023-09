2:2 gegen SPG DMS Wels – SV Bad Ischl schreibt erstmals in dieser Saison an

Details Sonntag, 17. September 2023 12:17

Spiel eins nach Josef Bögl! Unter der Woche hatte die SPG DMS Wels nach einer ernüchternden ersten Saisonphase in der LT1 OÖ-Liga die Trennung von Trainer Bögl bekanntgegeben. Mit Jürgen Schatas schwingt nun ein alter Bekannter das Zepter in der Messestadt. Im Kellerduell ging es gestern gegen den SV Zebau Bad Ischl. Schlussendlich brachte die Partie keinen Sieger hervor. Für die Truppe aus dem Salzkammergut war es der erste Punkt – und mit ihm die Hoffnung verbunden, dass der Tiefflug gestoppt ist und es fortan bergauf geht.

Halbzeitführung für die Gäste

Es verwundert kaum: Vor rund 400 Zuschauern entwickelte sich zunächst kein hochklassiges Match. Aufgrund der jeweiligen prekären sportlichen Lage war das Spiel beider Teams in der Anfangsphase von Unsicherheiten geprägt. Die Hausherren waren das aktivere Team in den ersten 20 Minuten, schafften es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Danach fingen sich die Welser und brachten allmählich die eigenen Stärken auf den Rasen. In der 28. Minute stellte der Gast auf 0:1. Verantwortlich hierfür: Philipp Plojer, der einen Strafstoß sicher verwandelte. Dem konnte die Heissl-Elf bis zum Pausenpfiff nichts mehr entgegensetzen.

SPG verschießt Elfmeter

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff fanden die Welser die dicke Gelegenheit vor, auf 0:2 zu stellen und somit eine kleine Vorentscheidung herbeizuführen. Abermals wurde der Mannschaft von Neo-Coach Jürgen Schatas ein Elfmeter zugesprochen. Belmin Cirkic verschoss aber. 10 Minuten später der nächste Dämpfer für die Gäste: Wieder ertönte der Pfiff des Unparteiischen, wieder zeigte er auf den Punkt, dieses Mal aber im Strafraum der Welser. Bad Ischls Kapitän Rudolf Durkovic behielt die Nerven und verwandelte zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Folge versuchten beide Offensivfraktionen noch einmal Akzente zu setzen, um die angesichts der Tabellenkonstellation so wichtigen drei Punkte einzutüten. Zunächst ging die Schatas-Elf in der 81. Minute abermals in Führung. Medi Sulimani hatte für das Erfolgserlebnis gesorgt. Nur 4 Minuten später hatte der SV Bad Ischl aber die bestmögliche Antwort darauf parat und schaffte es, durch einen Treffer von Stefan Gassenbauer aus einem Standard die siebte Saisonpleite doch noch abzuwenden.

Stimme zum Spiel:

Harun Sulimani (sportlicher Leiter SPG DMS Wels):

„Bad Ischl war die ersten 20 Minuten aktiver. Danach haben wir besser ins Spiel gefunden. Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden.“

Die Besten:

SV Bad Ischl: Rudolf Durkovic (ST)

SPG DMS Wels: Mario Brkanovic (IV)

