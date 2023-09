Heimsieg gegen SU St. Martin/M. – SV sedda Bad Schallerbach erhöht Druck auf Tabellenspitze

Details Freitag, 22. September 2023 22:33

Nicht wenige zählen den SV sedda Bad Schallerbach in der aktuellen Saison der LT1 OÖ-Liga zu den heißesten Titelfavoriten. Und der Aufsteiger liefert dementsprechend ab in diesen Wochen. Nach dem heutigen 3:1-Heimsieg gegen die SU Strasser Steine St. Martin/M. steht fest: Mit guten sieben Punkten aus den jüngsten drei Matches erhöht man den Druck allmählich auf den Spitzenreiter aus Dietach.

Pausenführung für den Favoriten

Vor rund 330 Zuschauern verbuchte der Gast aus dem Mühlviertel die erste nennenswerte Gelegenheit der Partie. Manuel Pichler, mit seiner Präsenz im Angriffsdrittel wieder ein ganz wichtiger Faktor im Spiel der SU St. Martin/M. nach auskurierter Verletzung, verfehlte bei einem Kopfball das anvisierte Ziel nur knapp. In der 15. Minute wurde der SV sedda Bad Schallerbach dann das erste Mal richtig konkret in der Angriffszone und stellte prompt auf 1:0. Einen zielstrebig vorgetragenen Angriff über die linke Seite schloss Venhar Jashari nach Vorlage von Daniel Gremsl perfekt ab. Nur vier Minuten später die nächste Top-Chance für die Heimischen: Gremsl tauchte allein vor St. Martins Keeper auf, legte sich den Ball aber zu weit vor, um sich in eine erfolgversprechende Abschlussposition zu bringen. In der Folge entwickelte sich ein Match, das sich durchaus auf Augenhöhe bewegte. Die Gäste hielten gut dagegen. Manko eines temporeichen Kräftemessens: Es war bisweilen zerfahren, weil beide Teams nach Ballgewinnen die nötige Präzision vermissen ließen und somit schnelle Verluste des Spielgeräts meist die Folge waren. Die letzte nennenswerte Gelegenheit des ersten Durchgangs hatte Bad Schallerbachs Alexander Fröschl. Der in diesen Wochen so formstark agierende Stürmer schaffte es aber nicht, per Kopf auf 2:0 zu stellen.

Michael Schröttner setzt Schlusspunkt

Nur Augenblicke nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste zurück in die Partie und schockten somit die Renner-Truppe. Bei einem Freistoß wurde ein Pichler-Schuss von einem Akteur Bad Schallerbachs, der in der Mauer stand, unhaltbar abgefälscht, sodass der Ball den Weg ins Tor fand – 1:1 (46.). Eine adäquate Antwort der Hausherren folgte aber lediglich fünf Minuten später. Nach Assist von Kapitän Dominik Stadlbauer war Fröschl mit einem platzierten Schuss ins lange Eck erfolgreich und stellte die alte Führung wieder her (51.). Die SU St. Martin/M. probierte in der Folge vieles. Man war aber im vordersten Drittel nicht zwingend genug, um den Defensivverbund des Kontrahenten noch einmal in Verlegenheit zu bringen. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann Michael Schröttner, der vom Kreidepunkt traf, nachdem Gremsl im Strafraum des Kontrahenten mit unerlaubten Mitteln gestoppt worden war (90.).

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„St. Martin hat sich nicht hinten reingestellt. Sie haben versucht mitzuspielen. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg, weil wir mehr Chancen hatten.“

Die Besten: Tommy Schmidl (ZMF), Alexander Fröschl (ST)

