StayAtHome-Wordrap (18): Markus Waldsam (St. Michael/Landesliga)

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Landesliga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der achzehnte Teil kommt vom ESV Hitthaller St. Michael. Ligaportal.at konfrontierte Kapitän Markus Waldsam mit einem Wordrap:

(St. Michael-Kapitän Markus Waldsam stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

So halte ich mich aktuell fit: hauptsächlich mit Laufen und Radfahren

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: natürlich mit meinem Bruder Thomas und Nachbar Key Karner.

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Genau kann man es sicher erst im Nachhinein feststellen, aber für den Moment war es die richtige Entscheidung.

Homeoffice: betrifft auch mich seit 4 Wochen

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: immer verschieden - hat sich nichts geändert.

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Natürlich fehlt mir das Fußballspielen selbst, aber genauso das Zusammensitzen nach den Trainings mit meinen Mitspielern.

Diese Serie schaue ich aktuell: Better Call Saul

Verschiebung der EM: Richtige Entscheidung. Hoffe meine Tickets sind auch für nächstes Jahr gültig.

Geisterspiele: Im Profifußball mit Fernseheinnahmen möglich. Im Amateursport denke ich aber nicht umsetzbar.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Abstand halten

Lieblings-App: Momentan WhatsApp - ansonsten natürlich Ligaportal.

Challenges auf Instagram: nicht mehr aktiv

Vorbild: Sergio Ramos

Lieblingsfilm: Gladiator

Mein bester Gegenspieler war: da gab es viele gute Gegenspieler

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Am 2.Spieltag beim 4:0 Heimsieg gegen Lebring, zugleich auch die beste Teamleistung.

Ligaportal: ...ist auf Zack!

