Ilzer Sportvereinigung entführt drei Punkte aus Rottenmann

Vor heimischer Kulisse traf der SV Rottenmann in der 1. Runde der Landesliga auf Ilzer Sportvereinigung. In der Vorsaison lagen beide Mannschaften punktegleich im unteren Drittel der Tabelle. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem 0:3 Auswärtssieg zugunsten von Ilz. Auch beim Saisonauftakt 20/21 ließen die Ilzer in Rottenmann keine Punkte liegen und legten mit dem 1:3 Sieg einen Auftakt nach Maß hin.

Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Gerhard Kressl, der an den Seiten von Gerald Bauernfeind und Lena Hirtl unterstützt wurde.

Heiße Anfangsphase

Gleich in den ersten Minuten jubelten die Zuseher über einen Treffer der Hausherren, SV Rottenmann. Rottenmann profitierte von einem Ballverlust im Mittelfeld, Benjamin Zeiselberger wurde hervorragend durch einen Stanglpass in Szene gesetzt und schob zum 1:0 ein. Die Gäste aus Ilz versuchten gleich wieder auf Null zu stellen und waren auch erfolgreich. Mihael Sopcic traf in der 19. Minute zum 1:1 für Ilzer SV nach einem Distanzschuss aus 20 Metern. Nach einer heißen Anfangsphase passierte in weiterer Folge weniger und somit wurden die beiden Mannschaften von Schiedsrichter Gerhard Kressl mit einem 1:1 Unentschieden in die Kabinen geschickt.

Turbulente Schlussphase

So unterhaltsam die Partie in Hälfte eins startete, so unterhaltsam begonn sie auch in den zweiten 45 Minuten. Rottenmann aufgerückt spielte sich eine gute Chance heraus, lief aber in einen Gegenzug von Ilz. Die Gäste schaltet schnell um und konnten nur mehr durch ein Foul gestoppt werden, welches der Unparteiische ahndete und auf den Punkt zeigte. Jan Niklas Ostermann verwandelte den fälligen Elfer zum 1:2. Die Ilzer in weiterer Folge mit mehr Anteil an Ballbesitz und Spielgeschehen wollten so schnell wie möglich für die 1:3 Entscheidung sorgen, doch es blieb weiter spannend. In der 84. Minute zückte der Schiedsrichter den gelb-roten Karton und verwies Bernhard Schweiger (Rottenmann) des Feldes. Mit der nummerischen Überlegenheit und einem goldenen Händchen von Trainer Werner Ostermann erzielte der zuvor eingewechselte Andreas Mild in der 91. Minute nach einem "Stangler" von Niklas Ostermann den 1:3 Endstand. Danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab und Ilzer SV darf sich, wie auch in der Vorsaison über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.





SV ROTTENMANN 1:3 ILZER SV (1:1)

Torfolge: 1:0 (Zeiselberger 8.), 1:1 (Sopcic 19.), 1:2 (Ostermann 56. Elfmeter), 1:3 (Mild 91.)



Stimmen zum Spiel:

Björn Zimmermann, Trainer SV Rottenmann:

"Ilz war in den entscheidende Situationen, sowie spielerisch heute besser."

Karl Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

"Es war ein Wahnsinnsspiel - ein mehr als verdienter Sieg. Man of the Match ganz klar unsere Perle Niklas Ostermann."

