1. Ennstaler Fußball-Bezirkscup: Die Creme de la Creme will es wissen

Details Dienstag, 29. Juni 2021 16:14

Am morgigen Mittwoch den 30.Juni mit Beginn um 19.00 Uhr erfolgt mit dem Spiel WSV Liezen gegen SV Rottenmann der Startschuss zum 1. Ennstaler Bezirksup. Den den von der traditionellen heimischen Wochenzeitung "Der Ennstaler" ins Leben gerufenen Fussball-Cup kann man ohne Übertreibung als das fußballerische Bezirks-Highlight in der heurigen Vorbereitungszeit bezeichnen.Bei der Pemierenveranstaltung werden sich die sieben besten Mannschaften des Bezirkes Liezen, sowie der WSV Liezen als achter Club im K.o-System den Titel eines Bezirkscupsiegers ausspielen.

Nach dem Auftaktmatch am Mittwoch gehen die restlichen Spiele der 1.Runde dann in der nächsten Woche über die Bühne. Am Dienstag den 6.Juli mit Beginn um jeweils 19.00 Uhr stehen die brisanten Partien zwischen ATV Irdning und SC Geomix Soccer Store Liezen sowie SV Pruggern gegen den FC Schladming auf dem Programm. Am Donnerstag den 8.Juli mit Beginn um 18.30 wird das Viertelfinale mit dem Match FC Ausseerland gegen ASV Bad Mitterndorf abgeschlossen. Die Semifinalspiele finden dann am Dienstag den 13.Juli statt und das große Finale mit einem tollen Rahmenprogramm steigt am Dienstag den 20.Juli um 19.00 Uhr im Stadion eines Finalisten. Auf den Gewinner wartet dabei neben einer wunderschönen Trophäe auch ein stattlichen Preisgeld. Der unterlegene Finalist darf sich ebenfalls noch über ein Preisgeld freuen. Nach der langen coronabedingten Pause im Amateurbereich dürfen sich die Fussballfans jedenfalls auf heiße Derbys und spannende Duelle freuen.

(Gelingt es Trainer Björn Zimmermann mit den Rottenmannern der Favoritenrolle gerecht zu werden?)

Begegnungen:

WSV Liezen - Rottenmann

Irdning - SC Liezen

Pruggern - Schladming

Ausseerland - Bad Mitterndorf

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo