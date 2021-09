700 Fans sehen Remis zwischen Liezen und Rottenmann

Details Freitag, 17. September 2021 22:28

Der SV Rottenmann empfing am Freitagabend in der Landesliga Steiermark den SC Liezen. Damit stand ein Bezirksderby auf dem Programm, die beiden Städte trennen nur wenige Kilometer. Rottenmann ging als Favorit ins Spiel, konnte dieser Rolle aber vor 700 Fans nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Keine Tore

Das Spiel beginnt verhalten. Kein Team will einen Fehler machen. Es dauert lange, bis der Ball in die Gefahrenzone gelangt. Rottenmann hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Das Spiel plätschert dann dahin, dann kommt auch Liezen besser ins Spiel und wird offensiver. Richtig gefährlich werden aber auch die Ennstaler nicht. So vergeht die erste Halbzeit und nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiedsrichter die beiden Teams in die Pause.

Keine Tore, die zweite

Rottenmann startet stärker ins Spiel. Nach einem Freistoß haben die Rottenmanner die Chance auf die Führung, doch der Ball will nicht ins Tor. Dann hat auch Liezen eine tolle Chance, doch Danner scheitert am Rottenmanner Goalie. Das Spiel geht Hin und Her, doch jetzt fehlen die Chancen. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Liezens Bacher findet in der Schlussphase doch noch eine gute Chance vor: Stiegler im Tor der Rottenmanner bleibt aber wieder Sieger. Er vereitelt durch eine tolle Abwehrreaktion einen Gegentreffer, der das Spiel wohl entschieden hätte. So endet das Spiel mit dem Unentschieden schließlich auch.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Es war zwar Fussballerisch kein Leckerbissen, aber die Intensität für das 3. Spiel in dieser Woche war sehr gut! Wir hatten mehr vom Spiel und waren dem Führungstreffer näher. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben."

