Knapper Heimdreier: Köflach jubelt über späten Sieg dank Schuster

Nur ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von ASK Köflach und de, SC Liezen, die mit 2:1 endete. Vollends überzeugen konnte Köflach dabei jedoch nicht. Die Milicevic-Elf gab aber zum wiederholten Male nach einem Rückstand nicht auf und drehte durch ein spätes Tor die Partie.

Der ASK Köflach holt drei Punkte gegen Liezen

Die erste Hälfte war ausgeglichen

In den ersten 45 Minuten sahen die 200 Besucher ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem die Hausherren zwei gute Chancen verzeichneten. Die Gäste waren in der Offensive zu harmlos, deshalb ging es zur Halbzeitpause torlos in die Kabinen. Nach dem Wiederbeginn ließ Romario Cekaj seine Klasse aufblitzen. Ganz im Stil seines Namensvetters überspielte er zwei Gegner und zog aus 30 Metern ab - der Ball landete unhaltbar im Netz. Neuer Spielstand: 1:0 für den SC Geomix Liezen.

Wer glaubte, ASK Mochart Köflach sei geschockt, irrte. Bozo Kosorcic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (59.). Nach einem schlecht geklärten Eckball versenkte er den Ball per Volley in den Maschen und stellte auf 1:1. Die Begegnung war jetzt wieder offen, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Sowohl Köflach als auch Liezen waren immer wieder aus Kontern brandgefährlich.

Was für ein Tor! Der 17-jährige Schusteritsch gewinnt einen Zweikampf am eigenen Sechzehner und setzt zum Tempodribbling an. Gute 60 Meter lang hat er den Ball bevor der auf Filipovic durchsteckt, der wiederum auf den frisch eingewechselten Schuster querlegt, der nur mehr einschieben muss. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Nico Schuster wurde zum Helden des Spiels, als er das Heimteam mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (86.) doch noch in Front brachte. Nach einem Querpass von Nikica Filipovic drückte er den Ball über die Linie und stellte auf 2:1 aus Sicht der Heimischen. Am Ende verbuchte ASK Köflach gegen SC Liezen einen Sieg.

Köflach rangiert nun an siebter Stelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Köflach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von ASK Mochart Köflach. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, ASK Köflach zu überlisten. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Köflach momentan auf dem Konto. ASK Mochart Köflach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

SC Geomix Liezen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 34 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Liezen alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Geomix Liezen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Freitag tritt ASK Köflach bei Tus Heiligenkreuz am Waasen an, während SC Liezen einen Tag später FC Judenburg empfängt.

Gottfried Jantschgi ist trotz Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden

Stimmen zum Spiel:

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„Wir haben heute zum wiederholten Male Charakter bewiesen und nach einem Rückstand nicht aufgegeben. Wir wurden für das Unglück der letzten drei Spiele endlich belohnt.“

Gottfried Jantschgi, Trainer Liezen:

„Ich bin mit dem Spiel von unserer Mannschaft zufrieden. Es war eine Steigerung zu erkennen. Die Grundstruktur der Spielanlage greift immer mehr. Das Defensivverhalten ist derzeit bei 90 %. Die individuellen Fehler, die derzeit noch passieren, werden wir auch in den Griff bekommen, da diese derzeit nur der Müdigkeit geschuldet.“

Landesliga: ASK Mochart Köflach – SC Geomix Liezen, 2:1 (0:0)

86 Nico Schuster 2:1

59 Bozo Kosorcic 1:1

57 Romario Cekaj 0:1

Startformationen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Manuel Sidar, Lukas Sidar, Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Julian Kohlbacher - Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

SC geomix LIEZEN: Alem Murica - Bernd Rindler, Julian Stocker, Martin Kammerhuber - Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Mitar Trifkovic, Dominik Presul (K), Marcel Ruckhofer - Milovan Novakovic, Romario Cekaj

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller