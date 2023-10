Weiss sorgt für gelungenen Trainereinstand: Frauental holt gegen Fürstenfeld den ersten Saisonsieg

Details Samstag, 14. Oktober 2023 08:39

Nach der Bestellung des neuen "alten" Trainers Patrick Rieger (Bericht) blickte die ganze Liga nach Frauental und fragte sich ob der neue Coach tatsächlich denTurnaround schaffen könnte? Der erste Schritt ist gemacht - mit einem fulminanten Auftritt schafften die Frauentaler das schier Unmögliche und holten den ersten Saisonsieg. Und das ausgerechnet gegen den Mitfavoriten SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Dominik Weiss (hier noch im Mettersdorf-Dress) traf dreimal

150 Besucher sahen einen von Beginn an einen sehr selbstbewusst auftretenden SV Frauental. Die Elf von Patrick Rieger ging auch früh in Führung. In Minute 13 leitete Dominik Weiss einen Angriff ein und vollendete diesen gleich selbst. Er traf mit einem platzierten Kopfball zum 1:0. In Minute 28 war der Stürme erneut zur stelle - abermals traf er per Kopf - Frauental führte ab sofort mit 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für Fürstenfeld, als Florian Jessenitschnig des Platzes verwiesen wurde (40.). Mit der Führung für Frauental ging es in die Kabine.

Andreas Glaser war es, der in der 60. Minute den Anschlusstreffer für SK Raiffeisen Fürstenfeld sicherstellte. Er zog aus großer Distanz volley ab und versenkte die Kugel im Kasten - Traumtor! Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Weiss bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (62.) - jetzt war die Partie endgültig entschieden.

Und prompt die Antwort! Etwas glücklich kommt der Ball nach einem Ausschuss zu Dominik Weiss, der es vor dem Tor dann extrem abgeklärt macht und zum dritten Mal zum Jubeln abbiegt! davidwinter, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf Denis Tubic für SV Domaines Kilger Frauental (94.). Mit einem gefühlvollen Lupfer setzte er den Schlusspunkt. Schlussendlich verbuchte SV Frauental gegen SK Fürstenfeld einen überzeugenden Heimerfolg.

Erster Sieg nach zehn Runden

Frauental kassierte im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich fünf Zählern aus elf Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 26 Gegentoren stellt SV Domaines Kilger Frauental die schlechteste Abwehr der Liga. SV Frauental fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Domaines Kilger Frauental deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Frauental in diesem Ranking auf. Der weststeirische Traditionsverein hat aber bereits begonnen, die Kehrtwendung zu vollziehen.

Fürstenfeld rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SK Raiffeisen Fürstenfeld momentan auf dem Konto.

Während SV Frauental am kommenden Freitag FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. empfängt, bekommt es SK Fürstenfeld am selben Tag mit Tus Heiligenkreuz am Waasen zu tun.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Ich bin sehr stolz auf den Auftritt unserer Mannschaft! Das Team hat nahezu alles in der Woche Erarbeitete auf den Platz gebracht und der Sieg geht aufgrund der gezeigten 90 Minuten auch in Ordnung! Wir können unsere Leistung sehr gut einschätzen und schauen von Spiel zu Spiel!"

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Wir haben uns viel vorgenommen, waren aber im Zweikampfverhalten zu inkonsequent. Wir haben uns trotz der roten Karte nicht unterkriegen lassen und nochmal alles versucht."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 4:1 (2:0)

94 Denis Tubic 4:1

62 Dominik Weiss 3:1

60 Andreas Glaser 2:1

28 Dominik Weiss 2:0

13 Dominik Weiss 1:0

SV Domaines Kilger Frauental: Julian Kalpacher - Konrad Frölich, Manuel Christof, Jan Ulrich, Denis Tubic - Joachim Jun. Koch, Thomas Fauland (K), Nardi Lazaric, Dominik Weiss, Daniel Schmölzer - Christian Dengg , BSc



Ersatzspieler: Karol Jania, Mihajlo Glisovic, Marco Sundl, Tim Ciganovic, Jan-Peter Koch, Stefan Leitinger



Trainer: BEd Patrick Rieger

Fürstenfeld: Lucas Wabnig - David Fritz, Andreas Wilfling , MSc, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Jan Meimer, Andreas Kleindienst, Vito Mörec - Oliver Bacher, Andreas Glaser , BEd (K), Florian Jessenitschnig



Ersatzspieler: Philip Stocker , MSc, David Fritz, Oliver Jaindl, Tobias Goldgruber, Mario Krammer, Nikolaus Pummer



Trainer: Sascha Stocker , MSc

