Lebring-Coach Kothleitner: "Alle waren bereit gegen den Ball super zu arbeiten und den Gegner unter Druck zu setzen!"

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:50

Nach dem tollen Auftritt (Spielbericht) des SV Lebring Raiba Tiba Gady gegen den SV Domaines Kilger Frauental, mit dem sich die Hausherren endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben ist man beim Sieger mit der Leistung sehr zufrieden. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Stimmen zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Lebring:

"Die ersten 25-30 Minuten waren recht ausgeglichen! Frauental zeigte große Leidenschaft und Kompaktheit gegen den Ball und hatte auch eine sehr gute Möglichkeit das 1:0 zu erzielen! Danach bzw. mit dem 1:0 für uns war es ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft. Mit Ball hatten wir dann super Lösungen und schön herausgespielte Tore erzielt und gegen den Ball waren alle bereit intensiv zu arbeiten und den Gegner ständig unter Druck zu setzen! Jetzt heißt es voll draufbleiben! Dienstag wartet die nächste schwere Hürde in Hartberg!"

Thomas Böcksteiner, Sportchef Lebring:

"In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, da war Frauental immer wieder durch Konter gefährlich. Mit dem 1:0 hat sich das Spiel in eine Richtung verändert. Danach hatten wir Chancen im Minutentakt, der Gegner ist zusammengebrochen und wir sind immer stärker geworden. Mit dem 4:0 gleich nach Seitenwechsel war die Partie entschieden. Wir konnten viel wechseln, das ist gut, denn eine englische Runde steht an."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Die ersten 30 Minuten waren wir sehr gut, haben den Matchplan super umgesetzt. Leider haben wir dann ein relativ einfaches Tor nach einem langen Ball bekommen. Die nächsten beiden Gegentreffer sind dann sehr schnell gefallen, dann war es leider vorbei. Ich möchte meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, die Jungs haben sich nach dem 0:3 überhaupt nicht aufgegeben und trotzdem versucht dem Gegner Paroli zu bieten."

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.