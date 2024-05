Sieben-Tore-Schlacht zwischen SV Lafnitz II und FC Schladming

Details Dienstag, 07. Mai 2024 21:45

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde der Landesliga (STMK) dominierte der SV Lafnitz II das Spiel gegen den FC Hohenhaus Tenne Schladming und sicherte sich einen klaren 5:2-Sieg. Trotz einiger starker Momente von Schladming, konnte Lafnitz durch effiziente Chancenverwertung und entscheidende Tore den Sieg für sich entscheiden.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Bereits in der ersten Spielminute gelang es Luca Romeo Butkovic von SV Lafnitz II, den Führungstreffer zu erzielen und die Weichen für das Spiel zu stellen - langer Ball auf Luca Butkovic. Der setzt sich sehenswert gegen einige Schladminger durch und schiebt ruhig ins lange Eck ein.

Diese frühe Aktion setzte nicht nur den Ton für das restliche Spiel, sondern zeigte auch die Offensivkraft von Lafnitz. Trotz eines direkten Antwortversuchs von FC Schladming, bei dem Petscharnig knapp scheiterte, blieb Lafnitz am Drücker und konnte durch Zvonimir Plavcic in der 25. Minute auf 2:0 erhöhen - Noah Lederer spielt einen schönen Ball hinter die Abwehr, Luca Butkovic legt per Kopf quer und Zvonimir Plavcic verwertet ebenfalls per Kopf.

Der FC Schladming zeigte sich jedoch keinesfalls geschlagen und fand durch Daniel Krammel in der 27. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 - schneller Gegenstoß über die linke Seite der Schladminger und Daniel Krammel schließt nach einer schönen Hereingabe eiskalt ab. Das Spiel wogte hin und her, beide Teams schafften es immer wieder, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Stefan Trimmel per Kopf nach einem Eckball das 3:1 für Lafnitz, doch Andre Unterberger von Schladming sorgte mit einem weiteren Tor für Spannung, indem er den Halbzeitstand auf 3:2 setzte -Freistoß der Schladminger, den Leonhard Gabbichler super pariert, aber Andre Unterberger den Ball im Nachsetzen über die Linie drückt.

Spannende zweite Halbzeit mit entscheidenden Momenten

Nach der Pause kam Schladming mit neuem Elan zurück ins Spiel, und es gab Chancen auf beiden Seiten. Die Partie blieb offen und hart umkämpft, mit Chancen, die auf beiden Seiten des Feldes nicht genutzt wurden. In der 87. Minute dann der entscheidende Moment für Lafnitz, als Lukas Michael Stefaner nach einem Wechsel nur 15 Minuten zuvor den Ball zum 4:2 im Netz versenkte - nachdem es Schladming nicht gelang, den Ball im freistehenden Tor unterzubringen, setzten die Lafnitzer zum Konter an und Lukas Stefaner versenkte den Ball sehenswert aus 16 Metern mit dem Außenrist. Als die Partie sich dem Ende zuneigte und Schladming auf den Ausgleich drängte, sorgte Jan Moser, der ebenfalls erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, mit einem Tor in der 90. Minute für die endgültige Entscheidung. Dieses Tor zum 5:2-Sieg für Lafnitz II beendete alle Hoffnungen von Schladming auf einen Punktgewinn - wieder konterten die Lafnitzer, diesmal setzte sich Maro Vrdoljak mit viel Power am Flügel durch und legte den Ball für Jan Moser quer.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere große Aufregungen, und der Schlusspfiff besiegelte den verdienten Sieg für SV Lafnitz II. Dieser Sieg in der Heimrunde unterstreicht die Stärke und Effizienz von Lafnitz II in dieser Saison und zeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner in der Liga sind.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Posch (Trainer Lafnitz): „Ein offener Schlagabtausch, der von den Chancen her auch 8:8 ausgehen hätte können. Für den neutralen Zuschauer cool, für das innere Wohlbefinden des Trainerteams weniger. Besonders erfreulich, dass unsere Gamechanger von der Bank dem Spiel ihren Stempel aufdrücken konnten. Lukas Stefaner und der Kapitän der U18, Jan Moser, waren selbst erfolgreich und Maro Vrdoljak legte ein Tor auf. Ansonsten hatte das Spiel alles, was ein Fußballherz höher schlagen lässt. Regen, Zweikämpfe, viele Torchancen auf beiden Seiten und auch einige Tore. Am Ende ein fairer Fight mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Es war spannend bis zum Schluss. Wir haben leider die größte Chance auf das 3:3 vergeben und praktisch im Gegenzug das 2:4 kassiert. Das ist bitter, man kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen."

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Leonhard Gabbichler - Nikolasz Ticián Nagy, Georg Grasser (K), Stefan Trimmel, Marc Kögl - Luca Romeo Butkovic, Marco Reiterer, Noah Lederer, Michael Preisinger, Edon Murataj - Zvonimir Plavcic



Ersatzspieler: Aron Szakos, Lukas Michael Stefaner, Jan Moser, Mink Martin Peeters, Christoph Prasch, Maro Vrdoljak



Trainer: Benjamin Posch

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Maximilian Gebauer - Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr (K), Thomas Weikl, Andre Unterberger - Johannes Felsner, Sebastian Auer, Marcel Ruckhofer, Simon Petscharnig - Marcel Lep, Daniel Krammel



Ersatzspieler: Christian Krenn, Marijan Blazevic, Lars Kabusch, Leon Grgic, Christoph Kollau, Akos Fodor



Trainer: Peter Halada

Landesliga: Lafnitz II : Schladming - 5:2 (3:2)

94 Jan Moser 5:2

87 Lukas Michael Stefaner 4:2

46 Andre Unterberger 3:2

34 Stefan Trimmel 3:1

27 Daniel Krammel 2:1

25 Zvonimir Plavcic 2:0

1 Luca Romeo Butkovic 1:0

