Joker Tatschl sichert Ilzer SV einen Punkt gegen SC Bruck/M.

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Steiermark trafen der Hofmann Personal Ilzer SV und der SC Stadtwerke Bruck/Mur aufeinander. Beide Teams boten den Fans trotz der regnerischen Bedingungen ein spannendes Match, das mit einem gerechten 1:1 Unentschieden endete. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und strategischem Spiel, wobei beide Mannschaften ihre Chancen auf den Sieg hatten.

Tatschl (rechts) wurde eingewechselt und erzielte den Ausgleich für Ilz

Erste Halbzeit: Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann energisch, mit dem Ilzer SV in grünen Trikots, die die Initiative übernahmen. Trotz mehr Ballbesitz in den ersten Minuten konnten die Hausherren jedoch keine klaren Chancen kreieren. Die Gäste aus Bruck/Mur, komplett in Blau gekleidet, spielten geduldig und warteten auf ihre Chance, die in der 17. Minute kam. Nach einem Eckball erzielte Lorenz Reisinger das 1:0 für SC Bruck/Mur. Dieser Treffer gab den Gästen Auftrieb, während die Ilzer SV ihre Bemühungen verstärkte, den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Ecken und Freistöße gelang es jedoch nicht, den Ball im Netz unterzubringen, und die erste Halbzeit endete mit einem Vorsprung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Ilzer SV kämpft sich zurück

Nach der Pause erhöhte der Ilzer SV den Druck in der Hoffnung, das Spiel zu wenden. In der 48. Minute bot sich eine gute Gelegenheit durch einen Eckball, doch die Gäste verteidigten geschickt. Eine spektakuläre Parade des Torhüters Lukas Thonhofer nach einem direkten Freistoß von Fabian Wetl in der 47. Minute hielt die Gäste weiterhin in Führung. Doch die Bemühungen der Heimmannschaft wurden schließlich belohnt. In der 78. Minute erzielte der eingewechselte Andreas Julian Tatschl nach einem hektischen Durcheinander im Strafraum den verdienten Ausgleich für Ilzer SV.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt. SC Bruck/Mur drängte auf den Siegestreffer und hatte mehrere Ecken, konnte aber keine klaren Chancen mehr kreieren. Auf der anderen Seite hatte Nico Maindl, ebenfalls eine frische Kraft bei Ilzer SV, in der 88. Minute eine hervorragende Gelegenheit, doch der Torwart der Gäste zeigte erneut eine tolle Reaktion.

Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem Unentschieden. Beide Teams zeigten eine leidenschaftliche Leistung und bewiesen, dass sie gewillt waren, für jeden Punkt zu kämpfen. Das 1:1 spiegelte letztendlich die ausgeglichene Natur des Spiels wider, bei dem beide Seiten Chancen auf den Sieg hatten, aber letztendlich die Defensivarbeit überwog.

Stimmen zum Spiel:

Christof Seidl (Trainer Ilz): "Bruck hat sich tief in die eigene Hälfte gezogen und hat auf Umschalter gelauert, es war extrem schwer, dieses Bollwerk zu bespielen. Bei diesen Umschaltsituationen und Standards war Bruck enorm gefährlich, so war auch die erste Chance nach einer Ecke drinnen. Wir versuchten Ruhe zu bewahren und konnten zu einigen guten Chancen kommen, ehe uns unser Joker erlöste. Ein mehr als verdienter und enorm wichtiger Punkt, den wir gerne mitnehmen."

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Leider nur 1 Punkt. Das wären Big Points gewesen! Aber wir sind jetzt 4 Spiele ungeschlagen und werden am Freitag gegen Wildon wieder kämpfen! Die Jungs sind derzeit richtig gut drauf, und haben einen unglaublichen Willen."

Aufstellungen:

HOFMANN PERSONAL Ilzer SV: Manuel Cerma, Christoph Gschiel, Melih Tepegöz, Lukas Ritter, Simon Paier, Clemens Seifried, Patrick Ramminger, Marcel Tunst, Christoph Gruber (K), Alexander Pieber, Fabian Wetl



Ersatzspieler: Stefan Trummer, Andreas Julian Tatschl, Nico Maindl, Tobias Breitenberger, Nico Bauer



Trainer: Christian Scheer

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jonas Thürschweller, Martin Gschiel, Gjergj Shabani, Nico Dormann - Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher, Stipo Grgic, Lorenz Reisinger, Mark Riegel (K) - Leke Krasniqi



Ersatzspieler: Christian Petrovcic, Aleksandar Shalev, Lukas Tomic, Christoph Graschi, Sebastian Weyrer, Dario Sekic



Trainer: Harald Lechner

Landesliga: Ilz : Bruck/Mur - 1:1 (0:0)

78 Andreas Julian Tatschl 1:1

17 Lorenz Reisinger 0:1

