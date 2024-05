Kein Sieger bei UFC Fehring gegen SC Kalsdorf

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 08:20

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Steiermark lieferten sich UFC Fehring und SC Kalsdorf ein aufregendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Heimmannschaft UFC Fehring ging früh in Führung, konnte diese jedoch nicht über die Zeit retten, da SC Kalsdorf in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielte. Ein Spiel, das die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Frühe Führung für UFC Fehring

Die Partie begann energisch mit einem schnellen Tor der Heimmannschaft. In der 31. Minute nutzte Julian Leitgeb eine Gelegenheit, indem er zentral auf das Tor schoss und der Ball dem Torwart der Kalsdorfer durch die Beine rutschte – ein ärgerlicher Fehler, der UFC Fehring die 1:0 Führung brachte. Vor dem Tor hatten beide Teams ihre Momente, wobei UFC Fehring insgesamt aktiver schien. Versuche wie ein Kopfball und ein Freistoß in den ersten 30 Minuten zeigten die Offensivbemühungen der Fehringer, die jedoch nicht weiter fruchteten.

Die Antwort von SC Kalsdorf

Nach der Halbzeitpause suchte SC Kalsdorf verstärkt den Weg nach vorn. Die Kalsdorfer zeigten sich verbessert und ihre Bemühungen wurden in der 62. Minute belohnt. Gregor Grubisic erzielte mit einem präzisen flachen Schuss aus etwa 25 Metern das 1:1. Dieser Ausgleich brachte neues Leben ins Spiel und beide Teams suchten die Chance zur Führung. Trotz einiger guter Ansätze, wie einem Eckball und einem Kopfball in Minute 83, der direkt in die Hände des Tormanns ging, blieben weitere Tore aus.

Das Spiel neigte sich dem Ende zu und beide Mannschaften schienen sich mit einem Punkt abzufinden. UFC Fehring hatte durch einen Freistoß in der 89. Minute noch eine Chance, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Ein letzter Konter der Heimmannschaft wurde durch ein Foul gestoppt, was die letzten Hoffnungen auf einen Siegtreffer zunichtemachte.

Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das angesichts der Spielanteile und Chancen als fair betrachtet werden kann. UFC Fehring und SC Kalsdorf zeigten eine engagierte Leistung, doch keiner der beiden konnte sich durchsetzen. Das Spiel war geprägt von taktischem Geschick und physischer Präsenz, doch die entscheidenden Momente blieben auf beiden Seiten aus. Beide Teams werden aus diesem Spiel wichtige Erkenntnisse ziehen und sich auf die kommenden Begegnungen vorbereiten.

Stimme zum Spiel:

Jörg Schirgi (Trainer Kalsdorf): "Wir konnten erste Halbzeit unser Spel leider nicht vollständig auf den Platz bringen. Trotzallem hatten wir das Spiel im Griff. Wir gingen durch einen abgefälschten Schuss aus 20 Metern in Rückstand! Zweite Halbzeit zeigte meine Mannschaft wieder das Gesicht der letzten Wochen und dominierte das Spiel. Wir konnten uns einige gefährliche Chancen herausspielen und es kam auch zu einigen strittigen Entscheidungen im Strafraum der Fehringer, die leider nicht gepfiffen wurden. Zum Glück gelang uns der verdiente Ausgleich, somit hält unsere Serie, in der wir ungeschlagen bleiben!"

Aufstellungen:

Fehring: Pascal Sommerfeld (K) - Denis Topolovec, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović, Christopher Spanring - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Tobias Höber, Julian Leitgeb - Felix Glanz, Maximilian Lindenmann



Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Ben Macht, Michael Weitzer, Paul Leitgeb, Jan Patrick Unger, Thomas Potzmann



Trainer: Saso Kupcic

Kalsdorf: Alexander Strametz, Vedran Vrhovac, Dragan Smoljan, Lukas Skrivanek, Daniel Steinwender, Lukas Bernhard Schloffer, Gregor Grubisic, Stefan Johannes Pfeifer (K), Luca Pichler, Mario Pilz, Dominik Derrant



Ersatzspieler: Chris Weigelt, Raphael Glanznig, Roland Schadl, Sanel Hodzic, Lukas Grabner, Diter Duricic



Trainer: Mag. Jörg Schirgi

Landesliga: Fehring : Kalsdorf - 1:1 (1:0)

62 Gregor Grubisic 1:1

31 Julian Leitgeb 1:0

