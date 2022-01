Stripfing II kennt keine Unentschieden

Details Sonntag, 30. Januar 2022 18:17

In der Reihe der Ligaportal-Interviews kommt dieses Mal Wilhelm Hawla, Trainer des SV Stripfing II, zu Wort. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Nord nach neun Siegen und sechs Niederlagen mit 27 Punkten auf Rang fünf. Natürlich auffällig dabei: Es gab kein einziges Unentschieden! Hawla schwärmt zudem von der guten Zusammenarbeit mit Stripfing-Sportdirektor Hans Kleer und der Unterstützung für seine Jungs durch Verstärkung aus der Regionalliga Ost.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Willi Hawla: "Bevor ich im Sommer in Stripfing zugesagt habe, hatte ich ein tolles Gespräch mit unserem Cheftrainer und Sportdirektor Hans Kleer, sowie unserem Sektionsleiter Gerald Holzknecht. Nach diesem Gespräch war ich sofort von dem Projekt Stripfing II angetan und habe zugesagt. Ich übernahm eine ganz junge Mannschaft, wo nur wenige Spieler schon einmal in einer Kampfmannschaft gespielt haben. Ich habe nach den ersten Trainingseinheiten sofort gesehen, dass wir einigen Aufholbedarf im Bereich der Taktik haben. Ich habe mir vorgenommen der Mannschaft meine Idee/Taktik vom Fußball näher zu bringen. Ich kann mit der Mannschaft ohne viel Druck arbeiten und dass ist natürlich ein großer Vorteil für das gesamte Team. Mit dem Herbstdurchgang kann ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden sein, auch wenn es sehr bittere Niederlagen gab. Ein großer Dank gilt Cheftrainer Kleer, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite und wir Woche für Woche auch immer super Unterstützung mit zwei bis drei Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft bekommen. Meine Jungs können von diesen Spielern enorm viel lernen und dass sieht man auch in der Entwickung."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hawla: "Sehr gut. Großen Anteil daran hat natürlich der Herbstmeistertitel der Kampfmannschaft 1, aber auch die tollen Erfolge meiner Mannschaft. Die Abstimmung und Zusammenarbeit funktionieren prima. Ich bin Hans Kleer enorm dankbar, dass ich in seinem Trainerteam dabei sein darf und ich auch ab und zu die Möglichkeit bekomme bei seinen Trainings und Spielen dabei zu sein. Die Erfahrung und die Erfolge sprechen für ihn. Alleine im letzten halben Jahr konnte ich als Trainer enorm viel von ihm lernen - überhaupt was die Detailarbeit betrifft. Hans ist genauso wie ich ein akribischer Arbeiter und achtet auf die kleinsten Details, die im Fußball extrem wichtig sind."

Fünf Abgänge und sechs Zugänge

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge?

Hawla: "Als Abgänge stehen Roman Schimandl und Hüseyin Sincar (beide Ziel offen), Markus Holzmann (Neusiedl an der Zaya), Sandro Mende sowie Stefan Setik (beide Matzen) fest. Zugänge sind Max Ehrenhofer (Matzen), Milos Glisic (Gänserndorf), Filip Lukasik (Red Star Penzing), Lucas Horacek (Leopoldsdorf im Marchfeld), Miralem Nakicevic (Markgrafneusiedl) und Emir Islami (Ausland / davor FK Austria Wien)."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hawla: "Ich kann mit Stolz sagen, dass wir bis auf eine Verletzung von Roman Schimandl keine gröberen Probleme im Herbst hatten. Auch von Corona blieb meine Mannschaft komplett verschont."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hawla: "Die Zielsetzung für das Frühjahr ist für mich ganz klar: Die Entwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund. Ich möchte mein junges Team noch besser an den Erwachsenenfussball heranführen. Meine Mannschaft besteht zu einem großen Teil aus sehr jungen Spielern (Jahrgang 2003, 2002 und 2001). Aber genau diesen Weg möchten wir in Stripfing mit der KM2 gehen. Junge Spieler an den Verein binden und entwickeln. Wir wollen keine teuren Altstars kaufen, sondern den Weg mit jungen Spielern gehen. Wenn ich sehe, wie viel Geld andere Vereine in der 1. Klasse investieren, können wir auf die junge Mannschaft, mit dem sicherlich kleinsten Budget in der Liga mächtig stolz sein, was sie bis dato erreicht hat. Wir wollen aber auch weiter möglichst viele Spiele gewinnen, soweit sind wir ja nicht weg von oben. Ein Platz in den Top 5 oder sogar Top 3 wäre in der ersten Saison hervorragend."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hawla: "Mit diesem Thema möchte ich mich gar nicht beschäftigen, weil ich es nicht beeinflussen kann. Solange es möglich ist, werde ich mit meiner Mannschaft trainieren und arbeiten. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass die Saison heuer fertiggespielt wird. Jedes Spiel ist für mein Team enorm wichtig, um zu lernen und um sich zu entwickeln."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hawla: "Neusiedl an der Zaya oder Deutsch Wagram."