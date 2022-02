SK Spannberg will attraktiven Fußball spielen

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 13:26

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mario Kosik, Trainer des SK Spannberg, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Nord nach acht Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen mit 26 Punkten auf Rang sechs. Spannberg-Coach Kosik ist damit nur "mittelmäßig zufrieden. Wir hätten uns einen etwas besseren Tabellenplatz erhofft." Im Frühjahr will er mit seiner Mannschaft vor allem "attraktiven Fußball spielen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Mario Kosik: "Mittelmäßig zufrieden. Wir hätten uns einen etwas besseren Tabellenplatz erhofft."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kosik: "Die Stimmung ist in Ordnung. In der Wintervorbereitung ist es natürlich eine sehr intensive Zeit für die Spieler."

"Viele Ausfälle aus den unterschiedlichsten Gründen"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge?

Kosik: "Wir gehen unverändert in das Frühjahr."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kosik: "Im Herbst hatten wir viele Ausfälle aus den unterschiedlichsten Gründen: Krankheiten, Sperren oder Arbeit. Auch derzeit sind leider einige Spieler bei uns verletzt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kosik: "Attraktiven Fußball spielen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kosik: "Ich bin überzeugt, dass wir spielen können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kosik: "Ich denke das Trio Neusiedl, Poysdorf und Deutsch Wagram wird sich den Titel ausmachen."