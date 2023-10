Der SK Spannberg bezwingt den SC Poysdorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Am Freitag trafen der SK Spannberg und der SC Poysdorf aufeinander. Das Match entschied der SK Spannberg vor rund 150 Zuschauern mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Spannberg die Nase vorn.

Schon in Minute zwei fanden die Gäste die erste Chance vor, doch Roman Strobl verzog knapp neben das Tor. Die Gastgeber operierten mit dem Wind im Rücken oft mit weiten Bällen, was dem SC Poysdorf das eine oder andere Mal in Bedrängnis brachte. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Jakub Kuchta verantwortlich (21.).

Die Gastgeber gehen in Führung! Nach einer Flanke geht der Ball Richtung 2. Stange und dort köpft die Nr.8 Kuchta die Kugel ins lange Eck! Keine Chance für den Gäste Torhüter. Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Nach 25 Minuten vergaben die Heimsichen die große Chance auf das 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Filip Stanic die Führung des SK Spannberg sogar auf 2:0 aus. Mit der Führung für den SK Spannberg ging es in die Kabine.

Strobls Anschlusstreffer bringt nur kurz Hoffnung

nach einer knappen Stunde scheiterte Florian Schön mit einem Abschluss an Keeper Jonas Beißer (59.). Das 1:2 des SC Poysdorf bejubelte Roman Strobl (69.).

Poysdorf verkürzt auf 2:1! Nach einer Hereingabe steht Strobl (6) richtig und köpft zum 2:1 ein! Weckt das die Poysdorfer jetzt nochmal auf? Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Doch die Hoffnung der Gäste wurde einige Minuten später wieder zunichte gemacht. Nach einem leichtfertigen Ballverlust schalteten die Gastgeber schnell um und Pavel Kucharcuk schoss die Kugel zum 3:1 für Spannberg über die Linie (75.). In Minute 90+1 traf Poysdorfs Markus Schweinberger nochmal die Stange. Mit dem Ende der Spielzeit strich der SK Spannberg gegen Poysdorf die volle Ausbeute ein.

Trotz des Sieges bleibt der SK Spannberg auf Platz fünf. Erfolgsgarant von Spannberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 28 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz des SK Spannberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte der SK Spannberg lediglich drei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief Spannberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

In der Tabelle liegt der SC Poysdorf nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Poysdorf bisher sieben Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den SK Spannberg ist der ATSV OMV Auersthal (Samstag, 15:00 Uhr). Poysdorf misst sich am selben Tag mit dem SCG Eckartsau (17:00 Uhr).

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SC Poysdorf, 3:1 (2:0)

75 Pavel Kucharcuk 3:1

69 Roman Strobl 2:1

45 Filip Stanic 2:0

21 Jakub Kuchta 1:0

