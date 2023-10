Eckartsau gewinnt das Topspiel gegen Deutsch Wagram

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Die gute Serie von Deutsch-Wagram seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor vor rund 450 Zuschauern gegen Eckartsau mit 1:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SCG Eckartsau den maximalen Ertrag.

Nach etwas mehr als zwanzig Minuten war das anfängliche Abtasten der beiden Mannschaften vorbei. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram musste den Treffer von Christoph Tröstler zum 1:0 hinnehmen (23.). Den Freudenjubel von Eckartsau machte Manuel Kugler zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (29.). Philipp Poitschek stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause wusste der Tabellenführer eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Schneller Treffer nach der Pause

Reinhard Trunner erhöhte den Vorsprung des SCG Eckartsau nach 51 Minuten auf 3:1. Der SCG Eckartsau baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer von Tröstler aus (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte Eckartsau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Deutsch-Wagram.

Wer den SCG Eckartsau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte Eckartsau. Der SCG Eckartsau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Eckartsau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Wer soll den SCG Eckartsau noch stoppen? Eckartsau verbuchte gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord weiter an. Nach elf gespielten Runden gehen bereits 26 Punkte auf das Konto von Deutsch-Wagram und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Nächster Prüfstein für den SCG Eckartsau ist der SC Poysdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram misst sich am selben Tag mit dem SV Großebersdorf (16:00 Uhr).

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 4:1 (2:1)

94 Christoph Troestler 4:1

51 Reinhard Trunner 3:1

32 Philipp Poitschek 2:1

29 Manuel Kugler 1:1

23 Christoph Troestler 1:0

