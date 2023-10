ATSV Auersthal klarer Sieger gegen den SK Spannberg

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse Nord: Der SK Spannberg blieb gegen den ATSV OMV Auersthal vor etwa 200 Zuschauern chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der ATSV Auersthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SK Spannberg einen klaren Erfolg.

Das Spiel war lange Zeit offen. Erst in der Schlussminute des ersten Durchgangs war der Bann für die Heimelf gebrochen. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Bogdan Alin Dolan seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für Auersthal. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Ünal mit Dreierpack Held des Tages

Die zweite Halbzeit begann etwas aufregender als die erste. Der ATSV OMV Auersthal erzielte in der 56. Minute das 2:0 durch Ömer Ünal. Nur rund 120 Sekunden später legten die Hausherren noch einen drauf. Mit dem 3:0 von Simon Pammer für den ATSV Auersthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Wieder nur drei Minuten später konnten die Gäste wieder verkürzen. Das 1:3 von Spannberg stellte Filip Stanic per Strafstoß sicher (61.). Doch ein weiterer Doppelschlag brachte klare Verhältnisse. Für das 4:1 sorgte der ATSV OMV Auersthal in Minute 78 und wieder jubelte Ünal. Dem Auersthal-Spieler Ünal gelang in der 79. Spielminute der sechste Tagestreffer zum 5:1-Endstand. Am Ende kam Auersthal gegen den SK Spannberg zu einem verdienten Sieg.

Der ATSV OMV Auersthal stabilisiert nach dem Erfolg über den SK Spannberg die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ATSV Auersthal ist die funktionierende Defensive, die erst sechs Gegentreffer hinnehmen musste. Auersthal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Den ATSV OMV Auersthal scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Bei Spannberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den fünften Tabellenplatz. Der SK Spannberg verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den ATSV Auersthal ist der SCG Eckartsau (Samstag, 14:00 Uhr). Der SK Spannberg misst sich am selben Tag mit dem SV Zistersdorf (18:00 Uhr).

1. Klasse Nord: ATSV OMV Auersthal – SK Spannberg, 5:1 (1:0)

79 Oemer Uenal 5:1

78 Oemer Uenal 4:1

61 Filip Stanic 3:1

58 Simon Pammer 3:0

56 Oemer Uenal 2:0

44 Bogdan-Alin Dolan 1:0

