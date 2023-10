Der SV Hausbrunn beendet gegen Haringsee seine Sieglos-Serie

Details Montag, 30. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor rund 100 Besuchern trafen am Sonntag der SV Hausbrunn und der SV GG Haringsee aufeinander. Mit 1:4 verlor der SV GG Haringsee am vergangenen Sonntag deutlich gegen den SV Hausbrunn. Hausbrunn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Haringsee einen klaren Erfolg.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Der SV GG Haringsee geriet in der siebten Minute durch einen Treffer von Markus Wölfel ins Hintertreffen. Dann musste Lukas Magerle vom Platz (25.). Magerle sah bereits in Minute fünf Gelb und die zweite dann nach 25 Minuten. Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für den Gast. Der SV Hausbrunn erzielte in der 29. Minute das 2:0 und wieder drehte Markus Wölfel jubelnd ab. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

3:0 war die Vorentscheidung

Nach einer knappen Stunde gelang den Heimischen der Nackenschlag. Mit dem 3:0 durch Stefan Swoboda schien die Partie bereits in der 58. Minute mit Hausbrunn einen sicheren Sieger zu haben. Daniel Weigl schoss die Kugel zwar noch zum 1:3 für Haringsee über die Linie (65.), doch Filip Voda schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 4:1 für den SV Hausbrunn wieder in die Höhe. Letztlich fuhr Hausbrunn einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Trotz des Sieges bleibt der SV Hausbrunn auf Platz acht. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Hausbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Abstiegssorgen von Haringsee sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Einen Sieg, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SV GG Haringsee derzeit auf dem Konto. Haringsee überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der SV Hausbrunn zum Stripfing Amateure, zeitgleich empfängt der SV GG Haringsee den SC Orth/Donau.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SV GG Haringsee, 4:1 (2:0)

70 Filip Voda 4:1

65 Daniel Weigl 3:1

58 Stefan Swoboda 3:0

29 Markus Woelfel 2:0

7 Markus Woelfel 1:0

