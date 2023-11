Der SK Spannberg ließ Zistersdorf kaum eine Chance

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor mehr als 200 Besuchern trafen am Samstag der SK Spannberg und der SV Zistersdorf aufeinander. Der SV Zistersdorf blieb gegen den SK Spannberg chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Spannberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Filip Stanic traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die Heimelf legte in der Anfangsphase des Spiels gleich nach. Jakub Kuchta versenkte die Kugel zum 2:0 für den SK Spannberg (17.). Etwas Hoffnung keimte dann bei den Gäste auf. Lukas Cerny ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Zistersdorf. Filip Stanic verwandelte dann einen Elfmeter zum 3:1 (40.) und legte seinen zweiten Treffer nach (40.). Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Steven Rieser aufseiten des Gasts das 2:3 (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Filip Stanic die Führung des SK Spannberg wieder aus. Mit der Führung für Spannberg ging es in die Kabine.

Stanic das Um und Auf

Für den nächsten Erfolgsmoment des SK Spannberg sorgte Samuel Deubner (50.), ehe Kuchta das 6:2 markierte (63.). Letztlich feierte der SK Spannberg gegen den SV Zistersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

Spannberg schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Der SK Spannberg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 35 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SK Spannberg. Mit dem Sieg baute der SK Spannberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Spannberg sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

In der Rückrunde muss der SV Zistersdorf das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Schlusslichts ist deutlich zu hoch. 41 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nord fing sich bislang mehr Tore ein. Für den SV Zistersdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Nach der klaren Niederlage gegen den SK Spannberg ist Zistersdorf weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Spannberg dann im nächsten Spiel den SV Hausbrunn, während der SV Zistersdorf am gleichen Tag beim SCG Eckartsau antritt.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – SV Zistersdorf, 6:2 (4:2)

63 Jakub Kuchta 6:2

50 Samuel Deubner 5:2

44 Filip Stanic 4:2

40 Steven Rieser 3:2

40 Filip Stanic 3:1

33 Lukas Cerny 2:1

17 Jakub Kuchta 2:0

3 Filip Stanic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.