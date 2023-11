SV Großkrut spielt mit Kronberg Katz und Maus

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Nord: Etwa 130 Zschauer kamen in die "Aust-Bau-Arena" nach Großkrut um das Spiel der 13. Runde mitzuverfolgen. Der SV AUST-BAU Großkrut führte den USC Kronberg nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. SV Großkrut ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kronberg einen klaren Erfolg.

Die Gastgeber starteten stark und dominant in die Partie. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV AUST-BAU Großkrut bereits in Front. Dominik Graf markierte in der zweiten Minute die Führung. Die Führung sollte noch vor der Pause weiter anwachsen. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Osman Bajguric verantwortlich (34.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute der SV AUST-BAU Großkrut die Führung durch Bernd Körber auf 3:0 aus(43.) aus. Mit der Führung für SV Großkrut ging es in die Halbzeitpause.

Kronberg gelingt nur der Ehrentreffer

Konstantinos Afouxenidis nutzte die Chance für den USC Kronberg und beförderte in der 46. Minute das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 1:3 ins Netz. Nach den Treffern von Lukas Koller (50.) und Roman Moser (54.) setzte Rok Mohorko (60.) den Schlusspunkt für den SV AUST-BAU Großkrut. Letztlich feierte SV Großkrut gegen Kronberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Der SV AUST-BAU Großkrut muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. SV Großkrut bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sieben Pleiten.

Den Kampf um die Klasse geht der USC Kronberg in der Rückrunde von der 13. Position an. Mit nur neun Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nord. Kronberg musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Kronberg insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Kronberg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SV AUST-BAU Großkrut dann im nächsten Spiel den ATSV Sparta Deutsch-Wagram, während der USC Kronberg am gleichen Tag beim SC Orth/Donau antritt.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – USC Kronberg, 6:1 (3:1)

60 Rok Mohorko 6:1

54 Roman Moser 5:1

50 Lukas Koller 4:1

46 Konstantinos Afouxenidis 3:1

43 Bernd Koerber 3:0

34 Osman Bajguric 2:0

2 Dominik Graf 1:0

