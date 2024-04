Nach 0:3 holt Bad Pirawarth noch einen Punkt gegen die Stripfing Amateure

Spielberichte

1. Klasse Nord: Der Stripfing Amateure hatte sich bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich vor rund 80 Zuschauern letztlich jedoch beim Ergebnis von 3:3 mit lediglich einem begnügen. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der Stripfing Amateure einen klaren 5:2-Erfolg gelandet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Pascal Pokorny sein Team in der zehnten Minute, als er einen Freistoß zur 1:0-Führung verwertete. Nur zwölf Minuten später sah für die Heimelf alles nach sicheren drei Punkten aus. Luca Lorenz versenkte die Kugel zum 2:0 für den Stripfing Amateure (22.). Muadh Berisha legte in der 31. Minute sogar noch zum 3:0 für den Gastgeber nach. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Alexander Pipal mit dem 1:3 für den SV Bad Pirawarth zur Stelle (44.). Mit der Führung für den Stripfing Amateure ging es in die Halbzeitpause.

Spätes Pipal-Tor sichert das Remis

Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. In der 69. Minute brachte Manuel Öller den Ball im Netz des Stripfing Amateure unter. In der 88. Minute sicherte Pipal seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Alles sprach für einen Sieg des Stripfing Amateure, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Bad Piraw. noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Der Stripfing Amateure ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Stripfing Amateure bisher ein. Vier Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der Stripfing Amateure derzeit auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam der Stripfing Amateure in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Der SV Bad Pirawarth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für den Gast bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Bad Piraw. noch kein einziges Mal. Der SV Bad Pirawarth verbuchte insgesamt drei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Bad Piraw. kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Bad Piraw. die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der SV Bad Pirawarth trotzdem und steht nun auf Rang zehn.

Am kommenden Sonntag tritt der Stripfing Amateure beim SV AUST-BAU Großkrut an, während der SV Bad Pirawarth einen Tag zuvor den SK Spannberg empfängt.

1. Klasse Nord: Stripfing Amateure – SV Bad Pirawarth, 3:3 (3:1)

88 Alexander Pipal 3:3

69 Manuel Öller 3:2

44 Alexander Pipal 3:1

31 Muadh Berisha 3:0

22 Luca Lorenz 2:0

10 Pascal Pokorny 1:0

