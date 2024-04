Orth knüpft Eckartsau einen Punkt ab

Spielberichte

1. Klasse Nord: Etwa 280 Besucher wollten sich dieses Spiel der 19. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Orth/Donau spuckte dem SCG Eckartsau in die Titel-Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Eckartsau ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Gast gefunden.

Nach vier Minuten versuchte es Patrick Platteter mit einem Abschluss, der nur knapp am Tor vorbei ging. In Minute 14 vergaben die Gäste eine Topchance, nachdem Christoph Tröstler an Keeper Vanja Knjuh scheiterte. Eckartsaus Simon Egger brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Constantin Müller zum Ausgleich für Orth.

Bis zum 0:1 hätte ich Vorteile bei den Gästen aus Eckartsau gesehen..........aber dann haben sie etwas zu wenig gemacht und so den Ausgleich bekommen! RedMunich2528, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Lukac trifft zum Ausgleich

Mathias Klement machte in der 71. Minute das 2:1 des SCG Eckartsau perfekt. Den Freudenjubel von Eckartsau machte Jakub Lukac zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (76.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Elias Zizlavsky vom SC Orth/Donau musste vorzeitig zum Duschen (88.). In der Nachspielzeit scheiterten die Gäste zweimal an der Führung.

Freistoß an die Latte von Egger (Eckartsau). RedMunich2528, Ticker-Reporter

In Minute 94 konnten die Gastgeber den Ball noch von der Linie kratzen, eine Minue später traf Simon Egger per Freistoß nur die Querlatte. Am Ende sicherte sich die Heimmannschaft mit diesem 2:2 einen Zähler.

Orth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des SC Orth/Donau aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Orth schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 47 Gegentore verdauen musste. Der SC Orth/Donau verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Nur einmal ging Orth in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 47 gesammelten Zählern hat der SCG Eckartsau den zweiten Platz im Klassement inne. Mit beeindruckenden 46 Treffern stellt Eckartsau den besten Angriff der 1. Klasse Nord. Der SCG Eckartsau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Eckartsau 14 Siege und fünf Unentschieden auf dem Konto. Der SCG Eckartsau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Orth/Donau auf den ATSV W.E.B Auersthal, Eckartsau spielt tags zuvor gegen den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SCG Eckartsau, 2:2 (1:1)

76 Jakub Lukac 2:2

71 Mathias Klement 1:2

44 Constantin Müller 1:1

23 Simon Egger 0:1

Details

