Pleite gegen Deutsch Wagram: Kreuttal verliert nach sechs Spielen wieder

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:11

1. Klasse Nord: Für den SC Kreuttal gab es in der Auswärtspartie gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram vor etwa 150 Besuchern nichts zu holen. Kreuttal verlor mit 1:3. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Deutsch-Wagram enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram einen 5:0-Auswärtssieg beim SC Kreuttal für sich reklamiert und sich die volle Punktzahl gesichert.

Für den frühen Führungstreffer von Kreuttal zeichnete Daniel Tuchny verantwortlich (8.). In der 28. Minute brachte Alexander Pipal den Ball im Netz der Gäste unter und stellte auf 1:1. Patrick Liska stellte die Weichen für Deutsch-Wagram auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem Elfmeter zum 2:1 zur Stelle war. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Stephan Hlinka versenkte die Kugel zum 3:1 für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram (51.). Dann sah zunächst Kreuttals Torschütze Daniel Tuchny die Gelb-Rote Karte (62.) und sechs Minuten später wurde Deutsch Wagrams Sascha Mark (68.) mit Rot vom Platz gestellt. In Minute 92 musste auch Patrick Liska mit Gelb-Rot früher vom Platz. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Deutsch-Wagram gegen den SC Kreuttal.

Deutsch Wagram bleibt Neusiedl/Zaya auf den Fersen

Das Konto des ATSV Sparta Deutsch-Wagram zählt mittlerweile 60 Punkte. Damit steht Deutsch-Wagram kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Offensive des ATSV Sparta Deutsch-Wagram in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Kreuttal war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 72-mal schlugen die Angreifer von Deutsch-Wagram in dieser Spielzeit zu. Nur viermal gab sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Deutsch-Wagram so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert der SC Kreuttal im gesicherten Bereich. Neun Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat Kreuttal momentan auf dem Konto. Der SC Kreuttal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommende Woche tritt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram beim SC Neusiedl/Zaya an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt Kreuttal Heimrecht gegen den SC Poysdorf.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SC Kreuttal, 3:1 (2:1)

51 Stephan Hlinka 3:1

39 Patrick Liska 2:1

28 Alexander Pipal 1:1

8 Daniel Tuchny 0:1