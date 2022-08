Marchegg und Deutsch-Wagram trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 21. August 2022 04:34

1. Klasse Nord: Rund 180 Besucher kamen in das Franz Mittermayer-Stadion nach Marchegg um sich das Spiel des SC Marchegg gegen den ATSV Deutsch-Wagram anzusehen. Der SC Marchfelder Bank Marchegg und der ATSV Sparta Deutsch-Wagram teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2.

Die Anfangsphase sah keinerlei Höhepunkte. Erst nach 21 Minuten fanden die Gäste die erste große Möglichkeit vor. Für den Führungstreffer des SC Marchegg zeichnete dann aber David Peschek verantwortlich (29.). Kurz darauf drängte Marchegg auf das zweite Tor. Nach einer Flanke von Paul Urmann traf Sascha Mark zum 1:1 zugunsten von Deutsch-Wagram (38.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Abwechslungsreiches Duell endet mit gerechtem Remis

In der 61. sowie in der 70. Minute rettete zweimal die Querlatte für die Gäste. Doch dass der ATSV Sparta Deutsch-Wagram in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Stephan Hlinka, der in der 72. Minute zur Stelle war und zum 2:1 traf. Doch diese Führung hielt nicht all zu lange. Die passende Antwort hatte Milos Nikolic parat, als er in der 76. Minute zum Ausgleich traf. Rund zehn Minuten vor dem Ende hatten beide Teams die Chance auf die Entscheidung, doch das Tor wollte keinem gelingen. In der Nachspielzeit sah Marcheggs Ali Uzar noch die Gelb-Rote Karte (94.). Schließlich gingen Marchegg und Deutsch-Wagram mit einer Punkteteilung auseinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC Marchfelder Bank Marchegg in der Tabelle auf Platz sechs. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei.

Ein Punkt reichte dem ATSV Sparta Deutsch-Wagram, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten stehen die Gäste auf Platz zwei.

1. Klasse Nord: SC Marchfelder Bank Marchegg – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 2:2 (1:1)

76 Milos Nikolic 2:2

72 Stephan Hlinka 1:2

38 Sascha Mark 1:1

29 David Peschek 1:0