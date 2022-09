Herbe Pleite für Großebersdorf gegen Eckartsau

Details Sonntag, 18. September 2022 00:37

1. Klasse Nord: Rund 120 Zuschauer wollten das Spiel zwischen dem SV Großebersdorf und dem SCG Eckartsau mitverfolgen. Der SV Großebersdorf blieb gegen Eckartsau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SCG Eckartsau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Rund zwanzig Minuten lang sahen die Besucher keine Treffer. Für das erste Tor sorgte Julian Nevrivy. In der 22. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung von Eckartsau nicht, aber immerhin ging der SCG Eckartsau mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Ralf Weber trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte für die Gäste auf 2:0. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Nevrivy bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.) und markierte damit das 3:0. Mathias Pellinger legte in der 73. Minute zum 4:0 für Eckartsau nach. Unter dem Strich verbuchte der SCG Eckartsau gegen Großebersdorf einen 4:0-Sieg.

Eckartsau löst sich vom Tabellenkeller

Insbesondere an vorderster Front liegt beim SV Großebersdorf das Problem. Erst vier Treffer markierte der Gastgeber – kein Team der 1. Klasse Nord ist schlechter. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Großebersdorf alles andere als positiv. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der SV Großebersdorf aktuell nur Position 14 bekleidet.

In dieser Saison sammelte Eckartsau bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Der SCG Eckartsau setzte sich mit diesem Sieg von Großebersdorf ab und belegt nun mit neun Punkten den zehnten Rang, während der SV Großebersdorf weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Großebersdorf auf die Reserve des SV Stripfing, Eckartsau spielt am selben Tag gegen den SV GG Haringsee.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SCG Eckartsau, 0:4 (0:1)

73 Mathias Pellinger 0:4

54 Julian Nevrivy 0:3

48 Ralf Weber 0:2

22 Julian Nevrivy 0:1